Córdoba estrena la primera red nacional de farmacias contra emergencias cardiovasculares

La ciudad andaluza se ha convertido en pionera a nivel nacional al inaugurar la primera red de farmacias preparadas para actuar ante emergencias cardiovasculares y neurológicas. Esta iniciativa busca ofrecer una respuesta rápida y eficaz frente a episodios críticos, como pueden ser una parada cardiorrespiratoria o un accidente cerebrovascular, reduciendo drásticamente los tiempos de intervención.

El alcalde de la ciudad, José María Bellido, y el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, Rafael Casaño, han presentado oficialmente el proyecto denominado 'Córdoba Ciudad Saludable'. El acto ha incluido la entrega simbólica de un desfibrilador externo automatizado (DEA) a un establecimiento situado en la calle Santa María de Trassierra.

Este plan es fruto de la colaboración entre la institución colegial, el Ayuntamiento y la Delegación Territorial de Sanidad de la Junta de Andalucía. El Consistorio ha aportado una inversión de 45.000 euros para hacer realidad un despliegue que busca atender a la población de forma inmediata y aumentar las tasas de supervivencia.

Cobertura en todos los barrios

En total, el proyecto dota de equipos desfibriladores a 46 oficinas de farmacia y a la propia sede del Colegio. La selección de estos puntos se ha realizado estratégicamente para garantizar la cobertura en todos los barrios, priorizando aquellos locales que cuentan con un horario de apertura ampliado para ofrecer el servicio el máximo de horas posible.

Más allá de la instalación de los aparatos, la clave del éxito reside en la formación. Más de 500 profesionales farmacéuticos han recibido instrucción específica en reanimación cardiopulmonar y manejo de los DEA. Javier Fonseca, médico del Distrito Sanitario y responsable de la instrucción, ha destacado la importancia de reconocer rápidamente estas situaciones para iniciar las maniobras y alertar a emergencias.

El alcance de la medida trasciende la atención cardíaca. Gracias al trabajo conjunto con la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, se ha implementado un protocolo pionero frente al ictus. Aunque los desfibriladores se limitan a casi medio centenar de puntos, todas las farmacias de la capital y de la provincia se integran en la red neuroprotegida para la detección precoz de esta patología.