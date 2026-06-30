El oncólogo español Javier Cortés, director de prestigiosos equipos de investigación en Madrid y Barcelona, ha sido galardonado este año en Chicago con el 2026 Giants of Cancer Care (Gigantes de la Atención Oncológica), convirtiéndose en el único especialista no norteamericano en recibir este reconocimiento mundial. Hoy ha estado en los micrófonos del programa En casa de Herrero, Cortés ha analizado el presente y el futuro de la oncología española.

Durante la conversación, Luis Herrero ha puesto sobre la mesa una de las grandes contradicciones en el terreno de la salud y es que mientras la ciencia avanza a pasos agigantados, las previsiones indican que el cáncer será cada vez más frecuente. De hecho, Cortés ha advertido que para el año 2050 se prevé un 77% más de cánceres, y que un varón nacido hoy tiene un 44% de posibilidades de padecerlo a lo largo de su vida (un 40% en el caso de las mujeres).

Para explicar esta dualidad, el doctor ha explicado que el cáncer como enfermedad, es cada vez es más prevalente aunque "el pronóstico va siendo mejor" año tras año. 60.000 personas menores de 50 años son diagnosticadas al año en España. "Un 20% de los tumores se diagnostican a lo que llamamos "adultos jóvenes", esto se debe, según el experto, a la pérdida de hábitos saludables: los ultraprocesados, el sedentarismo y la incorporación de la mujer al tabaquismo en las últimas décadas. "Si prevenimos el cáncer con las cinco o seis reglas conocidas (no fumar, no beber, ejercicio físico...) podemos quitar uno de cada tres cánceres actuales", ha recordado con rotundidad.

El "milagro" de la inmunoterapia y la Inteligencia Artificial

El gran hito que llevó a Cortés a ser premiado en Chicago fue la presentación de unos resultados "absolutamente espectaculares" contra el cáncer de mama triple negativo, el más agresivo de todos, combinando inmunoterapia y quimioterapia.

Al ser preguntado por Herrero sobre qué es exactamente la inmunoterapia, Cortés lo ha explicado de forma muy gráfica: "Nuestras células, cuando hay un cáncer, muchas veces están bloqueadas, están paradas. Ven al tumor, pero no atacan. Es como si fuera una especie de perro con bozal. Entonces, ¿qué hace la inmunoterapia? Quita el bozal. Quitamos ese freno a nuestras defensas".

Además de las combinaciones de fármacos y los denominados "caballos de Troya" biológicos, el oncólogo ha señalado a la Inteligencia Artificial como la gran aliada médica del futuro inmediato. Lejos de sustituir a los profesionales, la IA servirá para optimizar los procesos, permitiendo detectar tumores de apenas un milímetro hasta dos años antes de que el ojo humano pueda percibirlos en una mamografía.

Tres mensajes clave para la sociedad española

Hacia el cierre de la entrevista, Luis Herrero ha pedido al doctor Cortés que resumiera el mensaje fundamental que debe calar en los ciudadanos. El oncólogo ha sintetizado su visión en tres conclusiones claras. El primero de ellos es la confianza absoluta en los profesionales españoles que día día se dejan la piel en los hospitales: "confianza en la medicina española, que es buena". "Los profesionales son extraordinarios".

🔴 #DIRECTO | Entrevista a Javier Cortés, único español distinguido entre los '2026 Giants of Cancer Care', referentes globales de la oncología 📻 Todos los detalles en directo en @encasadeherrerohttps://t.co/xPmijTh2YO — esRadio (@esRadio) June 30, 2026

En segundo lugar, realizar una mayor prevención, es decir, hacer más exploraciones, análisis de sangre y sobre todo ir al médico en cuanto nos notemos algo que nos haga saltar las alarmas: "El cáncer se cura la mayoría de las veces. Por lo tanto, no tengamos miedo. Si nos vemos un bulto, algo raro, vayamos al médico".

Y, en tercer lugar, valorar más la medicina española en su conjunto ya que "España es un gigante en investigación clínica. Está en el segundo nivel mundial por detrás de Estados Unidos, compitiendo con China. Apoyemos la investigación".

Cortés ha augurado que, aunque no cree que él llegue a ver la curación del 100% de los tumores, en los próximos 10 o 15 años España pasará de una tasa de curación del 80% actual a una cercana al 90% o 95%, logrando cronificar aquellas patologías que a día de hoy siguen siendo mortales.