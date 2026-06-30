Las alergias ya afectan a casi uno de cada tres niños. Te damos las claves para prevenir y tratarlas

Las enfermedades alérgicas se han convertido en uno de los problemas crónicos de salud más frecuentes en la población pediátrica. Según datos de la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica (SEICAP), entre el 20% y el 30% de los niños y adolescentes padece algún tipo de alergia, una cifra que ha aumentado de forma constante en las últimas décadas.

Los especialistas atribuyen este incremento a la combinación de factores genéticos y ambientales, entre los que destacan la contaminación, los cambios en el estilo de vida y determinadas condiciones del entorno.

Las alergias no se manifiestan igual en todas las edades. Durante los primeros años de vida son más habituales la dermatitis atópica y las alergias alimentarias. Sin embargo, a medida que los niños crecen, especialmente a partir de la etapa preescolar, cobran protagonismo las alergias respiratorias, como el asma y la rinitis.

Señales de alerta que conviene conocer

Reconocer los síntomas a tiempo puede marcar la diferencia. Una detección precoz permite iniciar el tratamiento adecuado, prevenir complicaciones y reducir visitas innecesarias a los servicios de urgencias.

Entre los signos más frecuentes se encuentran las manifestaciones cutáneas, como la aparición de urticaria, ronchas o habones en la piel, hinchazón en párpados o labios y picor intenso.

En el ámbito respiratorio, los síntomas más habituales son los estornudos repetidos, el picor nasal u ocular, la congestión nasal persistente, la tos prolongada y las dificultades respiratorias o sibilancias, especialmente durante el ejercicio físico o el descanso nocturno.

La quercetina, arma natural contra las alergias

La quercetina se considera un antihistamínico natural porque puede actuar sobre varios mecanismos implicados en las reacciones alérgicas, aunque conviene aclarar que no funciona exactamente igual que los antihistamínicos farmacológicos.

La histamina es una sustancia que liberan determinadas células del sistema inmunitario, principalmente los mastocitos y los basófilos, cuando el organismo entra en contacto con un alérgeno. Esta molécula es la responsable de muchos síntomas típicos de la alergia: estornudos, picor, lagreo, congestión nasal o urticaria.

La quercetina, un flavonoide presente de forma natural en alimentos como las cebollas, las manzanas, las alcaparras, las bayas o el té, ayuda a estabilizar a los mastocitos. Al hacerlo, dificulta que estas células liberen histamina y otros mediadores inflamatorios cuando detectan un alérgeno.

La quercetina también posee propiedades antiinflamatorias. Puede disminuir la producción de sustancias como las citocinas inflamatorias y algunos leucotrienos, moléculas que contribuyen a mantener y amplificar la respuesta alérgica.

No siempre podemos comer la cantidad necesaria de alimentos que incorporan quercetina por lo que saber elegir un buen suplemento de alta biodisponibilidad puede ser una gran opción. Vitanano Quercetín de MundoNatural (https://parafarmaciamundonatural.es/inicio/3006-vitanano-quercetin-30-capsulas-mundonatural-8437011628107.html) es uno de los pocos laboratorios que ha conseguido liposomar esta sustancia tan efectiva ante las alergias.

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