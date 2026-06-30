Una nueva investigación revela que la nicotina mejora la memoria

Un nuevo estudio científico ha identificado un efecto de la nicotina sobre la memoria que aporta una visión más compleja de esta sustancia. La investigación, publicada en la revista especializada Nicotine & Tobacco Research, concluye que la nicotina incrementa de forma temporal los niveles del factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF), una proteína implicada en la plasticidad cerebral, el aprendizaje y la memoria. Paralelamente, otro estudio revela que una parte importante de los médicos sigue atribuyendo erróneamente a la nicotina buena parte de los daños asociados al tabaquismo.

Los investigadores han comprobado que el consumo de productos con nicotina se asociaba con un aumento de los niveles de BDNF y con una mejora del rendimiento en pruebas de memoria de trabajo realizadas en humanos. En modelos animales también han observado un incremento de esta proteína tanto en sangre como en el hipocampo, acompañado de mejores resultados en ejercicios de memoria espacial. Además, han identificado un mecanismo biológico concreto detrás de este efecto, relacionado con la activación del receptor α7 nicotínico de acetilcolina, cuya inhibición hacía desaparecer tanto el aumento del BDNF como la mejora cognitiva.

Los autores recalcan, sin embargo, que estos hallazgos no significan que fumar sea beneficioso para la salud ni cuestionan la amplia evidencia científica sobre los efectos nocivos del cigarrillo. Su conclusión es que la nicotina posee acciones neurobiológicas más complejas de lo que habitualmente se transmite y que conviene diferenciar sus efectos de los provocados por la combustión del tabaco.

Esa distinción sigue sin estar plenamente asumida entre los profesionales sanitarios, según otro trabajo realizado con 598 médicos y publicado recientemente. Aunque el 91,5 % identificó correctamente la nicotina como la sustancia responsable de la dependencia al tabaco, el 25,9 % creyó de forma errónea que es la principal causante del cáncer relacionado con el tabaquismo y el 42,8 % la señaló como responsable de la mayor parte del riesgo cardiovascular asociado al consumo de cigarrillos.

El estudio también refleja que únicamente el 21,4 % de los profesionales consideró que los cigarrillos electrónicos son menos perjudiciales que los cigarrillos convencionales. Según los investigadores, estas percepciones pueden dificultar que los pacientes reciban un asesoramiento plenamente ajustado a la evidencia científica disponible.

Los expertos recuerdan que el consenso científico sitúa el origen de la mayoría de las enfermedades relacionadas con el tabaquismo en los miles de compuestos tóxicos generados durante la combustión del tabaco, y no en la nicotina.

La necesidad de mejorar ese conocimiento coincide con otra preocupación detectada entre los médicos españoles. El estudio LECA revela que nueve de cada diez profesionales de Atención Primaria consideran insuficientes las herramientas terapéuticas disponibles para ayudar a los fumadores a abandonar el cigarrillo.

En este contexto, los autores sostienen que comprender con mayor precisión el papel de la nicotina puede contribuir a centrar el debate en el principal problema de salud pública: el consumo de cigarrillos combustibles. Los nuevos hallazgos sobre la memoria, insisten, deben interpretarse como una muestra de la complejidad biológica de esta sustancia y no como una evidencia de que su consumo resulte inocuo o recomendable.