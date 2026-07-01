Cabello y verano: cómo protegerlo del sol, el cloro y la sal para evitar que se deteriore

La exposición solar, los baños en la playa y la piscina o la humedad propia de esta época pueden debilitar la fibra capilar. Mantener una rutina de cuidado adecuada ayuda a minimizar el daño y conservar un cabello más sano durante el verano.

Con la llegada del verano, el cabello se enfrenta a un escenario especialmente exigente. La radiación solar, el agua del mar, el cloro de las piscinas y la humedad ambiental alteran su equilibrio natural y pueden afectar a su estructura, haciendo que pierda brillo, resistencia y elasticidad.

Aunque muchas personas centran sus cuidados en proteger la piel durante las vacaciones, el cabello también necesita atención para evitar un deterioro que, en muchos casos, se hace evidente al finalizar el verano.

El sol debilita la estructura del cabello

La radiación ultravioleta no sólo afecta a la piel. También modifica la composición de la queratina, la proteína que constituye la mayor parte de la fibra capilar. Como consecuencia, el cabello se vuelve más frágil y susceptible a la rotura.

A este proceso se suma la exposición repetida al agua del mar y al cloro de las piscinas. Cuando el cabello ya ha sido debilitado por el sol, estos agentes penetran con mayor facilidad en el tallo capilar y aceleran su deterioro.

Más allá de los factores ambientales, algunas costumbres habituales durante las vacaciones pueden agravar el problema. Cepillar el cabello con más frecuencia, recogerlo cuando todavía está húmedo o utilizar gorros y sombreros fabricados con tejidos que generan demasiada fricción contribuyen a aumentar los enredos y favorecen la rotura de la fibra capilar.

Cómo saber si el cabello está sufriendo

Los signos del daño capilar suelen ser fáciles de reconocer. Las puntas abiertas, la pérdida de brillo, las fracturas a distintas alturas del cabello y el encrespamiento incluso con poca humedad son algunas de las señales más frecuentes.

En muchas ocasiones, la sensación de que 'se cae más el pelo' durante el verano responde, en realidad, a la rotura de la fibra capilar. Es decir, no se desprende el cabello desde la raíz, sino que se rompe en distintos puntos debido al debilitamiento de su estructura.

No todos los cabellos reaccionan de la misma manera. Los cabellos finos, los que presentan canas o aquellos que han perdido parte de sus capas protectoras con el paso del tiempo son especialmente sensibles a las agresiones propias de esta época del año.

Claves para proteger el cabello durante el verano

La prevención sigue siendo la mejor estrategia para mantener el cabello en buen estado durante los meses estivales. Los especialistas recomiendan protegerlo del sol mediante sombreros o gorras confeccionados con materiales respetuosos con la fibra capilar, evitar los recogidos muy tirantes y reducir el cepillado agresivo, especialmente cuando el cabello está mojado.

El uso de champús naturales y respetuosos con la fibra capilar y el cuero cabelludo es una de las mejores herramientas que tenemos a nuestra disposición. En este sentido, líneas como la de Mediterraneus de Mundo Natural (https://mediterraneus.com/product-category/capilar/) se adaptan a todo tipo de cabellos gracias a su composición en productos naturales que respetan el equilibrio natural del cuero cabelludo, evitando la irritación y promoviendo un entorno propicio para un crecimiento capilar saludable. Mundo Natural ha ideado un formato sólido y distintas formulaciones que dan respuesta a pelos rubios, grasos, con caspa o con problemas de caída.