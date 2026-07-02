El método definitivo para no recuperar los kilos perdidos tras hacer dieta

Un equipo multidisciplinar de científicos ha demostrado que restringir la ingesta diaria de alimentos a una ventana de ocho horas es una estrategia altamente efectiva para consolidar la bajada de kilos. En concreto, esta investigación señala que el método conocido popularmente como 16:8 permite mantener el peso perdido doce meses después de haber finalizado una intervención nutricional en pacientes que padecen sobrepeso u obesidad.

El trabajo ha sido desarrollado de forma conjunta por investigadores pertenecientes al Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (IBS.Granada), la Universidad de Granada, la Universidad Pública de Navarra y el Centro de Investigación Biomédica en Red. Según sus conclusiones, el modelo de ayuno intermitente, que consiste en abstenerse de ingerir alimentos durante dieciséis horas y concentrar todas las comidas en las ocho horas restantes, se consolida como una pauta dietética de gran utilidad a medio y largo plazo.

Uno de los hallazgos más destacados del estudio es que los beneficios metabólicos perduran un año después de la intervención, con independencia de la franja horaria elegida. Los expertos compararon los efectos de un ayuno temprano, en el que la ingesta se realiza entre las 09:00 y las 17:00 horas, frente a un ayuno tardío, llevado a cabo entre las 13:00 y las 21:00 horas. Ambos modelos demostraron ser muy superiores a la rutina tradicional de distribuir las comidas a lo largo de doce horas o más durante el día.

Disminución de peso

Los datos recogidos indican que tanto los individuos del grupo temprano como los del grupo tardío lograron preservar una disminución de peso notable al transcurrir doce meses. No obstante, los científicos han observado que los pacientes adscritos a la modalidad temprana conservaron una mayor reducción de la masa grasa. Estos resultados sugieren que este tipo de intervenciones no solo resultan operativas durante el periodo estricto de dieta, sino que generan efectos sostenibles en el tiempo.

Para la elaboración del ensayo clínico, se reclutó a un total de 99 adultos con diagnóstico de sobrepeso u obesidad, siendo mujeres la mitad de la muestra. Durante un periodo inicial de doce semanas, los participantes siguieron un programa integral que combinaba la restricción horaria con sesiones de educación en dieta mediterránea, garantizando así un marco de alimentación saludable.

Los voluntarios fueron divididos de manera aleatoria en cuatro grupos diferenciados. El primero actuó como control, manteniendo un horario de alimentación superior a doce horas. El segundo aplicó la citada ventana de ocho horas comenzando antes de las 10:00 horas, mientras que el tercero hizo lo propio pero a partir de las 13:00 horas. Finalmente, se estableció un cuarto conjunto en el que los individuos seleccionaban libremente su horario. Tras medir el peso, la masa grasa y la masa libre de grasa en distintas fases, los autores han podido ratificar el indudable éxito del ayuno estructurado.