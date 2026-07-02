Un estudio revela cómo el cerebro regula el metabolismo antes del primer bocado

Un equipo internacional de investigadores, liderado por profesionales del Hospital Clínic-Idibaps en España y de la Universidad de Yale en Estados Unidos, ha arrojado luz sobre los mecanismos biológicos que preparan a nuestro organismo para la digestión. El estudio, que ha sido publicado en la revista científica Nature Metabolism, ha descubierto un proceso fundamental por el que el encéfalo es capaz de prever la llegada de alimentos antes de su ingesta directa. Esta anticipación se logra a partir de la percepción sensorial, es decir, mediante sentidos como la vista o el olfato.

Tradicionalmente, la ciencia había considerado que el control de la ingesta alimentaria y el metabolismo era un proceso principalmente reactivo. Según esta visión clásica, el cuerpo humano y sus sistemas endocrinos comenzaban a regularse a través de señales bioquímicas que aparecían únicamente una vez que los nutrientes ya habían alcanzado el sistema digestivo y el torrente sanguíneo.

Sin embargo, la investigación ha dado un giro a esta perspectiva. Estudios recientes, confirmados y ampliados por este nuevo trabajo, han demostrado con precisión empírica que el sistema nervioso central también puede activar respuestas anticipatorias de gran importancia funcional. Al detectar posibles nutrientes a nivel visual o mediante los receptores olfativos, el organismo se pone en marcha mucho antes del primer bocado.

El trabajo científico publicado ahora identifica uno de los engranajes moleculares específicos que sustentan este fenómeno sensorial anticipatorio. Para ello, los expertos estudiaron en modelos animales el papel de una serie de células cerebrales muy particulares: las neuronas POMC del hipotálamo, que están íntimamente implicadas en la regulación de la energía del cuerpo y los niveles de glucosa en sangre.

Las reservas de glucógeno

A lo largo del experimento, los científicos observaron que, ante la mera percepción sensorial de la comida, estas neuronas reaccionaban de forma inmediata movilizando sus reservas de glucógeno. Se trata de una fuente de energía clave y rápida para asegurar el correcto funcionamiento neuronal en los instantes críticos antes de comer.

Para comprobar la trascendencia de este circuito, los investigadores utilizaron avanzadas técnicas de edición genética. Su objetivo fue eliminar el glucógeno celular de estas neuronas específicas. Como resultado de esta intervención, las células dejaban de responder por completo a los estímulos sensoriales habituales de los alimentos, tales como el olor que desprenden o su aspecto visual.

Esta alteración a nivel microscópico se traducía rápidamente en cambios en la conducta alimentaria del individuo. Asimismo, se generaba una respuesta hormonal deficitaria justo antes de la ingesta real, destacando una reducción significativa en la secreción anticipatoria de insulina, una hormona fundamental para gestionar el azúcar que está a punto de entrar en el organismo.

El fallo en este proceso preparatorio llevaba a los modelos animales a desarrollar graves alteraciones metabólicas. Los sujetos del estudio presentaban síntomas plenamente compatibles con un estado prediabético. Con el paso del tiempo, o si además eran sometidos a dietas hipercalóricas, esta anomalía fisiológica evolucionaba inexorablemente hacia patologías crónicas como la obesidad y la diabetes.

"Hemos identificado el glucógeno como un elemento esencial para que las neuronas perciban la comida y activen respuestas anticipatorias", ha explicado Alicia García, primera autora de la investigación e investigadora del Idibaps. Añade que esta es una función completamente desconocida hasta ahora y que "abre una nueva forma de entender cómo el cerebro regula el metabolismo".