El 62% de los españoles ve positiva la colaboración entre sanidad pública y privada para mejorar la atención

La Asociación Nacional de Pacientes del Sistema Sanitario (Anpass) ha realizado una encuesta sobre la valoración que tienen los españoles sobre la sanidad pública en nuestro país. En concreto, se han realizado 2.000 encuestas que han dejado datos muy significativos sobre la preocupación de los pacientes. El dato más relevante del estudio señala que el 62% de los pacientes considera que la colaboración entre sanidad pública y privada puede ayudar a mejorar mucho o bastante su atención.

En este sentido, los españoles consideran que la sanidad pública es regular, frente a un 4% que la considera muy buena o un 12% que la califica como buena. Así, un 20% la considera mala y un 18% muy mala. Además, al 98% de los pacientes les preocupa el futuro de la sanidad en España: un 30% asegura que le preocupa bastante y un 68%, mucho.

Entre los aspectos que más inquietan destacan las listas de espera (31%) y la falta de profesionales sanitarios (28%), seguidos de la demora en las pruebas diagnósticas (16%). Precisamente, al ser preguntados por los ámbitos en los que la colaboración público-privada podría resultar más útil, el 45% apunta a la reducción de las listas de espera, mientras que un 23% señala las pruebas diagnósticas.

Acceso al tratamiento

Los pacientes tienen claro que, en caso de sufrir una enfermedad grave o compleja, lo más importante es tener acceso rápido al mejor tratamiento posible, una opción elegida por el 73%. Muy por detrás se sitúa la preferencia por ser atendido exclusivamente en la sanidad pública (15%) o la posibilidad de combinar recursos públicos con privados (12%).

Por su parte, los usuarios de la sanidad privada recurren a ella principalmente por la rapidez en citas y pruebas, un motivo señalado por el 47%.

Mercedes López, presidenta de Anpass, ha señalado tras conocer los resultados de la encuesta que "la organización trabajará de manera constructiva para mejorar la percepción de la ciudadanía tanto de la sanidad pública como de la privada y apostará, habida cuenta de la petición mayoritaria de los pacientes, por la colaboración entre ambos sistemas para reducir las listas de espera y mejorar la calidad".