Más de 100 contagiados por norovirus en un crucero con 3.000 pasajeros a bordo

Un brote de norovirus ha afectado a más de un centenar de personas a bordo del crucero Ruby Princess, de la compañía Princess Cruises, que ha regresado al puerto de San Francisco con unos 3.000 pasajeros a bordo.

Según ha informado EFE, al menos 102 de los 3.032 pasajeros y 23 de los 1.144 miembros de la tripulación presentaron síntomas relacionados con el norovirus, de acuerdo con datos de los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), recogidos por Los Angeles Times.

El buque había zarpado de San Francisco el pasado 12 de junio para realizar un viaje de 20 días. Durante la travesía, varios pasajeros comenzaron a reportar síntomas gastrointestinales leves.

Síntomas leves

Un portavoz de la compañía, citado por el diario estadounidense, ha señalado que los pasajeros afectados presentaron síntomas leves y que ninguno de ellos necesitó hospitalización.

Tras atracar en el puerto californiano, el crucero fue sometido a un proceso de limpieza y desinfección antes de volver a zarpar esa misma tarde para iniciar su siguiente trayecto.

El norovirus es una infección altamente contagiosa y constituye la principal causa de vómitos y diarrea en Estados Unidos, según los CDC. Cada año se notifican en el país alrededor de 2.500 brotes de este virus, que suele propagarse mediante contacto directo entre personas infectadas.

Este año ya se han registrado casos de hantavirus y norovirus en barcos de una naviera neerlandesa y otra británica, incidentes que obligaron a cientos de pasajeros a guardar cuarentena.