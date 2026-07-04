El Hospital Universitario Rey Juan Carlos impulsa la formación avanzada en técnicas respiratorias mínimamente invasivas

La forma de diagnosticar las enfermedades torácicas complejas está cambiando, y frente a abordajes más invasivos, la neumología intervencionista permite estudiar lesiones pulmonares y pleurales mediante procedimientos más precisos, seguros y menos agresivos para el paciente.

Esta evolución asistencial ha sido el eje del curso teórico-práctico de intervencionismo avanzado 'Forward Academy Neumología PIB', que ha acogido el Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles (Madrid). Sus profesionales han compartido con especialistas de otros centros de España sus conocimientos y experiencia en técnicas de última generación como la ecobroncoscopia, la ecografía torácica, las biopsias ecoguiadas o la crio-EBUS.

"Estas técnicas abren nuevas posibilidades en el diagnóstico respiratorio, pero su verdadero valor depende de la experiencia de los profesionales que las aplican", señala Mercedes García-Salmones Martín, jefa del Servicio de Neumología del hospital mostoleño. "Por eso, la formación avanzada es clave, pues ayuda a manejar procedimientos complejos con seguridad, mejora la toma de decisiones clínicas y contribuye a ofrecer una atención de mayor calidad en enfermedades como el cáncer de pulmón o la patología pleural".

Diagnóstico preventivo

El gran avance de la neumología intervencionista, cuyas técnicas no están implementadas aún en muchos hospitales del panorama nacional, radica en su capacidad para obtener información en tiempo real y dirigir las biopsias con precisión milimétrica. Herramientas como el EBUS (ecobroncoscopia o ultrasonido endobronquial), que combina la visión endoscópica con la ecografía, resultan vitales hoy en día para el diagnóstico y la estadificación del cáncer de pulmón, al permitir visualizar estructuras mediastínicas de difícil acceso.

A su vez, la ecografía torácica y las biopsias ecoguiadas garantizan la evaluación de lesiones pulmonares periféricas con alta seguridad, minimizando complicaciones habituales en otros procedimientos, como el neumotórax. Por su parte, técnicas más avanzadas como la crio-EBUS (criobiopsia transbronquial mediastínica guiada por ultrasonido endobronquial) logran extraer muestras de tejido de mayor tamaño y calidad. Este factor es determinante para mejorar el rendimiento diagnóstico y facilitar los estudios moleculares, la base de la actual medicina personalizada.

"Para el paciente, disponer de profesionales con formación avanzada en estas técnicas supone un beneficio directo y muy tangible", apunta la Estefanía Llopis Pastor, jefa asociada del Servicio de Neumología del Rey Juan Carlos, que subraya ventajas de la técnica como que "permite acceder a procedimientos mínimamente invasivos que reducen la necesidad de cirugías diagnósticas, con menor riesgo y mayor confort, y facilita diagnósticos más rápidos y precisos para iniciar antes el tratamiento adecuado".

Todas estas herramientas tienen un papel central en las neoplasias torácicas, pero su utilidad se extiende al estudio de adenopatías mediastínicas, posibles metástasis, enfermedades inflamatorias como la sarcoidosis, infecciones como la tuberculosis y patologías de la pleura (derrames o engrosamientos sospechosos).

Entrenamiento

El desarrollo de este intervencionismo de precisión exige una curva de aprendizaje altamente especializada. Para responder a esta necesidad, el curso celebrado en el Hospital Universitario Rey Juan Carlos ha optado por un formato inmersivo que ha combinado sesiones teóricas, entrenamiento práctico en modelos sintéticos y la resolución de casos clínicos en directo.

Durante las jornadas, los facultativos del hospital mostoleño han formado a los compañeros asistentes en el abordaje de lesiones adyacentes a la pleura, biopsias y punciones transtorácicas, y han profundizado en la optimización de técnicas punteras como la ecobroncoscopia lineal, EUS-B, elastografía, C-Cryo-EBUS, EBUS radial, el uso de la criosonda y la navegación electromagnética.

Esta combinación de teoría, simulación en un entorno seguro y práctica clínica real impulsa el desarrollo de unidades especializadas y favorece el trabajo multidisciplinar, destaca por su parte el Dr. Eduardo Solís, especialista del Servicio de Neumología del centro mostoleño. Y es que, con esta iniciativa, el Hospital Universitario Rey Juan Carlos reafirma su apuesta por una medicina precisa, menos invasiva y centrada en acortar los tiempos de diagnóstico de las enfermedades respiratorias más graves.