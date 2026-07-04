ISDIN realiza revisiones dermatológicas a los ciclistas del Movistar Team en el Tour para prevenir el cáncer de piel

ISDIN, laboratorio internacional líder en fotoprotección y dermatología, ha llevado a cabo revisiones dermatológicas a los ciclistas del Movistar Team antes del inicio del Tour de Francia. Estas revisiones, parte del programa ‘Love Your Skin’, buscan detectar de forma temprana lesiones cutáneas para prevenir su evolución.

Según el dermatólogo Josep Riera, estos chequeos permiten conocer los riesgos de exposición solar de los corredores, concienciar sobre la necesidad de protección y detectar lesiones sospechosas que requieren seguimiento. "Son deportistas con una exposición solar acumulada muy grande", explicó Riera, destacando la importancia de estas medidas preventivas.

El ciclismo es un deporte con alta exposición solar, ya que los ciclistas pasan entre seis y siete horas diarias al sol, coincidiendo con la franja de mayor radiación UV. Proteger la piel es esencial para prevenir el cáncer de piel. "Aplicarnos el fotoprotector es una parte más de nuestra rutina", comentó Pablo Castrillo, ciclista del Movistar Team.

Al finalizar el Tour, se repetirán los skin checks para evaluar la evolución de las lesiones detectadas e identificar nuevas. Esta colaboración con el Movistar Team permite a ISDIN dar visibilidad al movimiento ‘Love Your Skin’. "Nuestro objetivo es inspirar un futuro sin cáncer de piel", destacó Juan Naya, CEO de ISDIN.

La colaboración entre ISDIN y el Movistar Team comenzó en 2018 con el equipo femenino, convirtiéndose en uno de los primeros laboratorios en apoyar a un equipo ciclista profesional desde la perspectiva de la prevención y el cuidado de la piel. Ocho años después, la alianza continúa consolidándose y llega al Tour de Francia.

Como parte de esta colaboración, ISDIN proporciona fotoprotección a los ciclistas durante los entrenamientos y la competición, impulsa contenidos educativos sobre prevención del cáncer de piel y participa en acciones de sensibilización dirigidas tanto al equipo como al público general.

Comprometidos con el deporte

Esta alianza se integra en el movimiento de ISDIN Love Your Skin, con el que este laboratorio impulsa acciones de educación, prevención e investigación para avanzar hacia un futuro sin cáncer de piel, trabajando junto a dermatólogos, instituciones científicas y deporte de élite para ampliar el alcance social.

El patrocinio del Movistar Team se suma a la presencia de ISDIN en otras grandes citas deportivas, como Roland-Garros, donde también impulsa sesiones dermatológicas para evaluar la salud de la piel de los tenistas, y el Torneo Banc Sabadell Conde de Godó. Estas alianzas forman parte de una estrategia para convertir el deporte de élite en altavoz de la fotoprotección diaria.

ISDIN, líder en fotoprotección y dermatología en España, tiene el propósito de mejorar la salud de las personas a través del cuidado de la piel. Ofrece soluciones innovadoras para prevenir el envejecimiento y reparar los daños del sol. Con presencia en más de 65 países, este laboratorio fue reconocido como el primer laboratorio español BCorp.