El Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz refuerza la formación en inteligencia artificial y emocional

El Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz ha reforzado su formación continua con acciones dirigidas a la inteligencia artificial e inteligencia emocional, competencias cada vez más necesarias y complementarias para mejorar la docencia, práctica clínica, autocuidado, comunicación y calidad asistencial.

Según informó el hospital, la Dirección de Enfermería ha impulsado talleres de inteligencia emocional para fortalecer la comunicación, el trabajo en equipo y la relación asistencial. Además, se celebró el I Taller sobre Inteligencia Artificial para Tutores de Residentes, orientado a integrar esta herramienta en la formación de los médicos internos residentes (MIR).

El objetivo del taller de inteligencia artificial fue actualizar la labor de tutorización mediante la integración de la IA como herramienta de apoyo docente. Se generó un espacio para reflexionar sobre sus posibilidades, limitaciones y usos adecuados en la formación sanitaria especializada.

El profesor Leandro Soriano Guillén, director de Docencia, explicó que la inteligencia artificial puede ser una ayuda potente en la docencia, pero debe utilizarse con criterio, rigor y supervisión. "El tutor tiene que conocer estas herramientas para incorporarlas adecuadamente", aconsejó.

Competencias para el futuro

La jornada concluyó con la reflexión sobre la necesidad de mantener al ser humano en el centro del proceso, especialmente en el ámbito sanitario. En paralelo, los talleres de inteligencia emocional ofrecen herramientas prácticas para afrontar mejor el día a día profesional.

Los talleres, impulsados desde la Dirección de Enfermería, trabajan la identificación de emociones, el autocuidado, la comunicación asertiva y la gestión de situaciones complejas. Olga Martín Velasco, supervisora de Calidad, afirmó que estas herramientas ayudan en el desarrollo personal y profesional.

La iniciativa parte de la premisa de cuidar a quienes cuidan. En un hospital de alta complejidad, los profesionales enfrentan situaciones asistenciales exigentes. Disponer de recursos para gestionar las emociones y favorecer relaciones profesionales sanas es clave para el bienestar de los equipos.

Estos talleres no son cursos teóricos, sino espacios participativos donde los profesionales reflexionan sobre situaciones reales, comparten experiencias y adquieren técnicas aplicables al ámbito laboral y personal.

Innovación y competencias humanas

Con estas acciones, la Fundación Jiménez Díaz ahonda en su línea de desarrollo profesional que combina innovación tecnológica y competencias humanas. La inteligencia artificial abre nuevas posibilidades para la docencia, investigación y gestión del conocimiento.

Por otro lado, la inteligencia emocional fortalece la comunicación, el trabajo en equipo y la relación asistencial. Ambas dimensiones responden a la realidad de un entorno sanitario que exige profesionales técnicamente preparados y dotados de habilidades relacionales y emocionales.

De este modo, la Fundación Jiménez Díaz continúa impulsando una formación integral de sus profesionales, orientada a la actualización científica y tecnológica y al desarrollo de competencias que repercuten en la calidad asistencial y el bienestar de los equipos médicos.