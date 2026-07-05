Qué significan realmente las más de 1.000 muertes atribuidas por Sanidad al calor este verano en España

Las altas temperaturas han dejado ya 1.090 muertes atribuibles al calor en España desde el inicio del verano meteorológico, según las últimas estimaciones del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III. En concreto, el sistema calcula 937 fallecimientos durante junio y 153 en los primeros días de julio, coincidiendo con varios episodios de temperaturas extremas.

Sin embargo, estas cifras no corresponden exclusivamente a personas fallecidas por un golpe de calor, sino que reflejan una estimación estadística del exceso de mortalidad asociado a este fenómeno.

Cómo interpreta MoMo las muertes asociadas al calor

El Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), dependiente del Instituto de Salud Carlos III, no contabiliza únicamente los fallecimientos cuyo diagnóstico sea un golpe de calor. Su funcionamiento consiste en comparar el número de muertes observadas con las que serían esperables en un determinado periodo y territorio.

Cuando detecta un exceso de mortalidad coincidiendo con episodios de temperaturas extremas, el sistema estima cuántas de esas defunciones pueden atribuirse al calor. Esto incluye, por ejemplo, el agravamiento de enfermedades cardiovasculares, respiratorias o renales favorecido por las altas temperaturas de personas de edad avanzada o con patologías previas.

Por ese motivo, las cifras que publica MoMo no establecen la causa concreta de muerte de cada persona, sino que ofrecen una estimación epidemiológica del impacto que el calor puede tener sobre la mortalidad. Además, los datos son provisionales y se actualizan de forma continua conforme se incorporan nuevas notificaciones de defunciones.

Cataluña y el País Vasco registran las cifras más elevadas

Durante el mes de junio, el sistema atribuye 153 fallecimientos al calor en el País Vasco y 127 en Cataluña, las comunidades con mayores registros. A continuación figuran Madrid (93), Castilla y León (90), Galicia (88), Andalucía (73), Comunidad Valenciana (62), Navarra (54), Asturias (51), Cantabria (50), Aragón (45), Castilla-La Mancha (30), La Rioja (13), Extremadura (7) y Murcia (3). En Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla no aparece ninguna muerte atribuible a las altas temperaturas durante ese periodo.

En los primeros días de julio, Cataluña vuelve a concentrar el mayor número de fallecimientos estimados, con 57, seguida de Andalucía (24), País Vasco (18), Navarra y Extremadura (9 cada una), Cantabria, Comunidad Valenciana y Galicia (6), Castilla y León (5), Madrid (4), Aragón, Asturias y Castilla-La Mancha (3 cada una) y La Rioja (1).