ISDIN consolida sus expediciones dermatológicas para combatir el cáncer de piel entre los albinos de Panamá

ISDIN, laboratorio internacional líder en fotoprotección y dermatología, ha realizado su cuarta expedición dermatológica a Panamá para seguir luchando contra el cáncer de piel en la comunidad albina del país, que concentra la mayor tasa mundial de personas con esta condición genética. Las personas con albinismo presentan un riesgo significativamente mayor de desarrollar cáncer de piel debido a la ausencia o disminución de melanina, el pigmento que protege la piel frente a la radiación ultravioleta (UV). Durante la misión, un equipo de 6 dermatólogos ha atendido a 123 personas con albinismo y ha llevado a cabo 19 cirugías para eliminar cánceres de piel y lesiones precancerosas, que presentan una alta incidencia entre esta comunidad. La expedición médica se ha desarrollado en el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, en Ciudad de Panamá, y en la isla Narganá, en el archipiélago de Guna Yala –anteriormente conocido como San Blas–. Se estima que en esta zona 1 de cada 100 o 200 personas es albina, un dato que contrasta con las cifras europeas (1 de cada 37.000 personas). Para ampliar el alcance del proyecto, pacientes de otras poblaciones distintas del archipiélago se han desplazado hasta la isla para ser atendidos. La expedición ha contado con la colaboración de la Fundación SOS Albinos Panamá y la Asociación Panameña de Dermatología (APDERMA). La alianza ha permitido la participación de 6 dermatólogos voluntarios, procedentes de países como Chile, Argentina, España, Panamá, Colombia y Perú. Además el laboratorio ha distribuido fotoprotectores en el territorio, con el objetivo de fomentar hábitos saludables entre la población.

"Las expediciones a Panamá responden a una situación sanitaria con recursos limitados. Durante estas intervenciones, el equipo médico, las asociaciones locales colaboradoras e ISDIN trabajamos conjuntamente para concienciar a la población sobre la importancia de la fotoprotección. En áreas de alta exposición solar como esta, trasladar este conocimiento a la comunidad tiene un impacto directo en su calidad de vida y en la prevención de enfermedades dermatológicas graves", explica Esther Villa, ESG Manager de ISDIN. Para reducir el impacto del cáncer de piel entre las personas con albinismo es necesario incidir desde la infancia. De este modo, durante la expedición se han organizado actividades formativas con teatro de títeres para concienciar a niños y niñas sobre los tres hábitos esenciales de fotoprotección: buscar la sombra, utilizar ropa adecuada y aplicar fotoprotector de forma regular. "Incidir desde edades tempranas en la protección de la exposición solar es muy importante para que se reduzca el índice de casos de cáncer de piel entre las personas con albinismo. Con una buena educación y, por tanto, una buena prevención, las intervenciones se verán disminuidas en un futuro", apunta el doctor Jaime Piquero, Medical Advisor de ISDIN y líder de la expedición. Concienciación como método preventivo Las personas con albinismo en comunidades como las del archipiélago de Guna Yala se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad por la falta de acceso a fotoprotección, especialistas dermatológicos y programas de prevención. "La escasez de infraestructuras y de personal médico especializado hace más compleja la atención a los pacientes. A esto se suma la dificultad de muchas familias para acceder al sistema sanitario, lo que genera un desconocimiento importante sobre los riesgos de la exposición solar. Por eso, concienciar a la población y promover hábitos saludables como la fotoprotección diaria es fundamental para prevenir el cáncer de piel", subraya el doctor Reynaldo Arosemena, dermatólogo panameño y colíder del proyecto. Un futuro sin cáncer de piel Esta cuarta expedición a Panamá se suma a las anteriores realizadas en el país. Desde 2022, ISDIN ha atendido a 550 personas con albinismo y realizado más de 80 cirugías. En paralelo a las expediciones panameñas, ISDIN lleva a cabo la misma labor en Mozambique, un país con una gran falta de especialistas, donde apenas una veintena de dermatólogos atiende a más de 35 millones de personas. En conjunto, en cuatro años, ambos programas han tenido a más de 5.500 personas con albinismo y realizado más de 1.000 cirugías relacionadas con lesiones cutáneas y cáncer de piel. Estas iniciativas forman parte de Love Your Skin, el movimiento con el que ISDIN impulsa acciones de educación, prevención e investigación para avanzar hacia un futuro sin cáncer de piel. En este marco destacan otras acciones como la Campaña Escolar de Fotoprotección, que ha contribuido a fomentar hábitos de fotoprotección de niños y niñas, así como el Récord Mundial de la Fotoprotección, que a nivel global promueve la adopción de la fotoprotección diaria entre la población.

Love Your Skin también incluye programas específicos dirigidos a personas con necesidades especiales de protección solar. Es el caso de "Ahora tu piel", una iniciativa desarrollada junto a Chiesi para concienciar a los pacientes trasplantados sobre el mayor riesgo de desarrollar cáncer de piel, y de "Frena el sol, frena el lupus", que facilita el acceso a fotoprotectores de muy alta protección a personas con lupus, para quienes la exposición solar puede agravar significativamente la enfermedad.

Sobre ISDIN

ISDIN, laboratorio internacional líder en fotoprotección y dermatología en España, tiene el propósito de mejorar la salud de las personas a través del cuidado de la piel y generar un impacto positivo en la sociedad y en el planeta. Ofrece soluciones integrales e innovadoras para tener una piel sana, prevenir el envejecimiento y reparar los daños del sol. Desde su fundación hace más de 50 años, ha trabajado de la mano de dermatólogos y farmacéuticos con el firme compromiso de desarrollar productos eficaces que respondan a las necesidades de la piel. Como resultado ha creado una gama de productos a la vanguardia de la dermatología, con fórmulas avanzadas y texturas innovadoras para un mejor cumplimiento de las rutinas de protección y cuidado de la piel.

Referente internacional en dermatología y fotoprotección, ISDIN está presente en más de 65 países en todo el mundo, con 14 filiales propias y un equipo de más de 1.800 personas. Además, gracias a su sólido programa de ESG, comprometido con la salud de las personas, la comunidad y el planeta, ISDIN fue reconocido como el primer laboratorio español Bcorp y ha obtenido la certificación A en el CDP (Carbon Disclosure Project) que solo poseen 346 empresas a nivel mundial. ISDIN también ha sido reconocida por Forbes como una de las mejores empresas para trabajar en España y tiene los sellos Top Employer, Diversity Leading Company, Empowering Women's Talent y Empresa Saludable.