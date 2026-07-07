Con la llegada del verano y el aumento de las temperaturas, mantener una buena hidratación se convierte en una de las principales recomendaciones para proteger la salud. Sin embargo, los especialistas recuerdan que no solo se pierde agua a través del sudor, sino también minerales esenciales que desempeñan un papel clave en el funcionamiento del organismo.

El sodio, el potasio y el magnesio son los principales electrolitos que el cuerpo elimina al sudar. Estos minerales intervienen en el equilibrio de los líquidos corporales, la función muscular, la transmisión nerviosa y la regulación de la temperatura. Cuando las pérdidas son elevadas, como ocurre durante las olas de calor, la práctica deportiva o los trabajos al aire libre, pueden aparecer síntomas como fatiga, calambres musculares o una menor tolerancia al esfuerzo.

Los expertos coinciden en que, para la mayoría de las personas, una alimentación equilibrada y una hidratación adecuada son suficientes para reponer estos nutrientes. No obstante, quienes permanecen muchas horas expuestos al calor o realizan actividad física intensa pueden beneficiarse de bebidas con electrolitos o de una reposición específica bajo recomendación profesional.

Además de los electrolitos, otros minerales como el zinc y el selenio contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario y ayudan a proteger las células frente al estrés oxidativo, un proceso que puede intensificarse con la exposición prolongada al sol.

Vitanano Zinc y Vitanano Selenio, de MundoNatural, son dos suplementos innovadores. El laboratorio español ha conseguido liposomar dos de los minerales más involucrados en la protección celular, el sistema inmunitario y los procesos de envejecimiento prematuro. Ahora en verano la pérdida de líquidos y minerales puede ser el mejor momento para equilibrar la presencia de estos nutrientes en nuestro organismo.

Suplementación y biodisponibilidad, clave en los minerales

En cuanto a la suplementación, los especialistas destacan que no todas las formulaciones ofrecen la misma eficacia. En el caso del magnesio, las formas como el bisglicinato presentan una mejor absorción y suelen ser mejor toleradas por el aparato digestivo que el óxido de magnesio, cuya biodisponibilidad es menor.

El magnesio contribuye al funcionamiento normal de los músculos, al funcionamiento normal del sistema nervioso, al metabolismo energético normal, a la función psicológica normal y al mantenimiento de los huesos en condiciones normales.

En este sentido, Tendiplus de Mundo Natural se ha posicionado como una de las mejores opciones del mercado. Su disponibilidad y su composición enriquecida con zinc y vitaminas del grupo B hacen de su fórmula una de las más completas del mercado.

La recomendación general sigue siendo priorizar una dieta rica en frutas, verduras, legumbres, frutos secos y otros alimentos frescos, junto con una hidratación constante a lo largo del día.

Con las temperaturas al alza, cuidar el equilibrio mineral del organismo es una medida sencilla que contribuye a mantener el rendimiento físico, prevenir el agotamiento por calor y disfrutar del verano con mayor seguridad.

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