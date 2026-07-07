Un estudio asocia la dieta mediterránea con un mayor bienestar psicológico a partir de los 50

Un estudio llevado a cabo de forma conjunta por el University College de Londres y el Instituto de Salud Global de Barcelona (Isglobal), un centro impulsado por la Fundación La Caixa, ha revelado que seguir una alimentación equilibrada basada en los productos tradicionales de nuestra región se relaciona con un estado mental más robusto. En concreto, los científicos han comprobado que la dieta mediterránea se asocia de forma directa y positiva con un mayor bienestar psicológico en aquellas personas que superan la barrera de los cincuenta años de edad.

El trabajo científico, que acaba de ser publicado en las páginas de la conocida revista médica BMJ Open, basa sus conclusiones en el seguimiento detallado de las costumbres rutinarias y el historial de salud de miles de ciudadanos. Los investigadores han escrutado y analizado los datos clínicos recopilados de un total de 3.296 personas con edades comprendidas entre los 50 y los 90 años. De esta amplia muestra poblacional, los expertos han examinado de manera minuciosa sus respectivos hábitos alimentarios entre los años 2018 y 2019, contrastándolos posteriormente con la evolución de su estado anímico durante el periodo que abarca desde 2018 hasta finales de 2020.

Este arco temporal estudiado resulta relevante porque incluye de lleno el dramático estallido de la crisis sanitaria internacional. Según informa el propio Isglobal en un detallado comunicado oficial difundido este mismo lunes, las estadísticas demuestran que la propagación del covid-19 y las medidas restrictivas adoptadas posteriormente por las autoridades produjeron un profundo y repentino impacto emocional negativo en prácticamente todos los participantes. A pesar de este bache generalizado, el deterioro del estado de ánimo resultó ser notablemente "menos acusado" en aquellos pacientes con una mayor adherencia a los productos mediterráneos, lo que confirma un indudable efecto protector.

"Ayudan a regular procesos clave"

Pese a lo evidente de las cifras recolectadas, los doctores al cargo de la evaluación prefieren mantener el habitual rigor y prudencia clínica. La investigadora de la institución y última autora del texto, Camille Lassale, ha explicado a los medios que, puesto que estamos ante un estudio de corte observacional, todos los hallazgos deben interpretarse "con cautela", recordando que en estadística no se pueden extraer rápidamente conclusiones causales directas. Pese a estas reservas técnicas, Lassale subraya que la literatura médica sugiere que los nutrientes aportados por este menú "ayudan a regular procesos clave" para el individuo, reduciendo la inflamación crónica o equilibrando la función cerebral ante episodios continuados de estrés.

En este mismo sentido ha querido manifestarse Alanna Shand, también integrante del equipo, quien ha apuntado que este ensayo clínico constituye "una muestra más" de la vinculación directa entre nuestra despensa y la salud mental. La investigadora confía en que esta disciplina científica aporte certezas en el corto y medio plazo. Para finalizar, Andrew Steptoe, desde el lado británico, ha defendido que "de lo que no hay ninguna duda es de la necesidad de promover los estilos de vida saludables", apostando sin ambages por platos abundantes en verduras, legumbres y grasas de alta calidad como el aceite de oliva virgen.