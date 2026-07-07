Un test de equilibrio ayuda a tratar y prever la recuperación de la sordera súbita

Una prueba médica que evalúa el equilibrio del oído interno podría convertirse en una herramienta fundamental para prever la recuperación de pacientes afectados por una pérdida auditiva grave. Así lo concluye un reciente estudio publicado en la revista Scientific Reports, que señala cómo esta evaluación permite decidir de manera más eficaz en qué momento es adecuado prescribir la oxigenoterapia hiperbárica.

El trabajo ha sido desarrollado por un equipo de investigadores del Departamento de Otorrinolaringología-Cirugía de Cabeza y Cuello de la Facultad de Medicina de la Universidad de Hanyang, en Seúl. Su investigación se centra específicamente en la hipoacusia neurosensorial súbita profunda, una forma especialmente severa de pérdida de audición que aparece de manera repentina y que suele afectar a un solo lado. Esta patología es considerada una urgencia médica debido al alto riesgo de que genere secuelas permanentes en el individuo, acompañándose frecuentemente de síntomas como mareos, vértigos o pitidos constantes.

Para llevar a cabo el análisis, los científicos estudiaron a un total de 85 pacientes diagnosticados con esta dolencia, definida por una merma auditiva de 80 decibelios o más. A todos los participantes se les había realizado previamente el video head impulse test, una evaluación clínica diseñada para medir la correcta función de los canales semicirculares, unas pequeñas estructuras situadas en el interior del oído que resultan vitales para mantener el equilibrio corporal.

Umbrales auditivos hasta 14 decibelios inferiores

El objetivo de los expertos de la Universidad de Hanyang radicaba en resolver una incógnita clínica de gran relevancia, dado que no todos los individuos afectados por esta patología evolucionan de la misma manera ni responden igual a los fármacos. De esta forma, descubrieron que la disfunción del canal semicircular posterior está asociada de forma directa e independiente con un peor pronóstico, ya que los sujetos con esta alteración presentaron umbrales auditivos hasta 14 decibelios inferiores frente a los que no la padecían.

A partir de este hallazgo, los especialistas dividieron a la muestra en dos grupos para evaluar el impacto de los tratamientos complementarios. Un total de 39 individuos recibieron al menos cinco sesiones de oxigenoterapia hiperbárica, mientras que los 46 restantes se sometieron a menos sesiones o a ninguna. Según el Instituto Español de Medicina Hiperbárica, esta técnica médica consiste en respirar altas concentraciones de oxígeno en una cámara sellada a presiones superiores a la atmosférica, lo que facilita el transporte de este gas a los tejidos dañados.

Los resultados revelaron que, entre los pacientes que presentaban daños en el canal semicircular posterior, aquellos que se sometieron a las sesiones en la cámara hiperbárica "presentaron mejores umbrales auditivos posteriores al tratamiento que quienes no la recibieron". Los autores del ensayo clínico pudieron documentar, por tanto, la existencia de "mejoras significativas" en diferentes frecuencias auditivas analizadas.