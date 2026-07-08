La sorprendente diferencia en la calidad del esperma en España: el norte gana por goleada

Un estudio realizado en España ha revelado que existen importantes diferencias en la calidad del semen de los hombres según las regiones (muy superior en el norte peninsular), pero también que esas diferencias se deben sobre todo a factores ambientales, como la contaminación, ya que las personas analizadas tenían hábitos de vida muy similares.

Los investigadores han comparado los parámetros del semen en cuatro regionales peninsulares (norte, sur, sureste y centro) a partir de los datos de casi 400 hombres que se sometieron a una evaluación de fertilidad en siete centros de reproducción asistida en España entre junio de 2024 y diciembre de 2025. El trabajo permitió conocer sus estilos de vida, lugar de residencia, índice de masa corporal, historial médico, actividad física, exposición a sustancias químicas, uso de medicamentos o hábitos como el tabaquismo o el consumo de alcohol, drogas y café; conclusión: los hábitos eran muy similares, pero la calidad del semen muy distinta.

Los datos demuestran una superioridad incontestable de las regiones septentrionales frente al desierto reproductivo del centro peninsular. El recuento total de espermatozoides móviles —el indicador científico más fiable para medir el potencial fértil— arroja una diferencia abismal:

Norte de España : Media de 94,35 millones de espermatozoides mótiles.

: Media de de espermatozoides mótiles. Región Centro (Madrid): Apenas 50,11 millones.

El desplome de la calidad seminal en la capital de España se hace todavía más evidente al analizar la prevalencia de la movilidad reducida (astenozoospermia). Mientras que en el norte este problema solo afecta al 23,9% de los varones, en la región centro la cifra se dispara hasta un alarmante 53,4%. Las muestras tomadas entre 386 hombres en siete clínicas especializadas evidencian que el norte también lidera la concentración media —con 80,96 millones por mililitro— y la morfología celular.

El falso mito de los hábitos de vida

Frente al discurso moralista o las recetas intervencionistas que culpan sistemáticamente al ciudadano de sus problemas de salud, el estudio de Núñez Calonge demuestra que los patrones de conducta individuales no explican este contraste regional. Los investigadores monitorizaron de forma exhaustiva variables sociodemográficas como el índice de masa corporal (IMC), la actividad física regular o el consumo de sustancias cotidianas como el tabaco, el alcohol y el café.

La conclusión es nítida: los hábitos diarios de los españoles analizados son prácticamente idénticos en todo el territorio nacional.

La degradación de la calidad del esperma en Madrid frente al éxito reproductivo de Asturias no responde a la negligencia del varón, sino al impacto exógeno del microentorno industrial y la atmósfera de las grandes capitales.

La amenaza invisible de los disruptores endocrinos

Los expertos apuntan de manera directa hacia la acumulación de agentes químicos y la contaminación atmosférica como los verdaderos responsables del hundimiento de la fertilidad en la zona centro. Expertos independientes del sector de la reproducción asistida, como el director del Laboratorio de Andrología del IVI de Bilbao, Fernando Quintana, denuncian la acción perjudicial de los denominados disruptores endocrinos.



Estas sustancias nocivas, presentes masivamente en los plásticos, pesticidas y compuestos industriales de uso común, interfieren directamente con el sistema hormonal masculino incluso a niveles muy bajos, dejando secuelas irreversibles desde las etapas tempranas del desarrollo. Ante esta realidad, la comunidad científica urge a reorientar los análisis y exigir medidas realistas que protejan la salud de las próximas generaciones frente a la toxicidad del entorno urbano.