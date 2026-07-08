Un estudio realizado en España ha revelado que existen importantes diferencias en la calidad del semen de los hombres según las regiones (muy superior en el norte peninsular), pero también que esas diferencias se deben sobre todo a factores ambientales, como la contaminación, ya que las personas analizadas tenían hábitos de vida muy similares.
Los investigadores han comparado los parámetros del semen en cuatro regionales peninsulares (norte, sur, sureste y centro) a partir de los datos de casi 400 hombres que se sometieron a una evaluación de fertilidad en siete centros de reproducción asistida en España entre junio de 2024 y diciembre de 2025. El trabajo permitió conocer sus estilos de vida, lugar de residencia, índice de masa corporal, historial médico, actividad física, exposición a sustancias químicas, uso de medicamentos o hábitos como el tabaquismo o el consumo de alcohol, drogas y café; conclusión: los hábitos eran muy similares, pero la calidad del semen muy distinta.
- Norte de España: Media de 94,35 millones de espermatozoides mótiles.
- Región Centro (Madrid): Apenas 50,11 millones.
El falso mito de los hábitos de vida
La degradación de la calidad del esperma en Madrid frente al éxito reproductivo de Asturias no responde a la negligencia del varón, sino al impacto exógeno del microentorno industrial y la atmósfera de las grandes capitales.
La amenaza invisible de los disruptores endocrinos
Estas sustancias nocivas, presentes masivamente en los plásticos, pesticidas y compuestos industriales de uso común, interfieren directamente con el sistema hormonal masculino incluso a niveles muy bajos, dejando secuelas irreversibles desde las etapas tempranas del desarrollo. Ante esta realidad, la comunidad científica urge a reorientar los análisis y exigir medidas realistas que protejan la salud de las próximas generaciones frente a la toxicidad del entorno urbano.