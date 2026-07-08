Un nuevo fármaco reduce a la mitad la migraña en pacientes sin alternativa médica

Un estudio liderado por el Hospital Universitario de Bellvitge ha arrojado resultados esperanzadores para los pacientes que sufren de fuertes dolores de cabeza crónicos. La investigación ha demostrado que el uso del nuevo fármaco, denominado atogepant, consigue reducir a la mitad los días de dolor en el 30 % de las personas diagnosticadas con migraña refractaria. Se trata de una alternativa médica de gran relevancia para aquellos individuos que ya habían agotado todas las opciones preventivas y terapéuticas disponibles hasta el momento.

El atogepant se enmarca dentro de una clase de medicamentos conocidos como antagonistas del receptor del péptido relacionado con el gen de la calcitonina. En la práctica clínica, su mecanismo de acción consiste en bloquear una sustancia natural del cuerpo que es la principal responsable de desencadenar los episodios de migraña. Al inhibir este proceso, se frena el desarrollo de las fuertes crisis que incapacitan a los afectados.

Tal y como ha detallado el centro sanitario ubicado en la localidad barcelonesa de Hospitalet de Llobregat, este trabajo científico se ha desarrollado en estrecha colaboración con el Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (Idibell). Los resultados, que acaban de ser publicados en la prestigiosa revista médica The Journal of Headache and Pain, reflejan que un 44 % de los enfermos experimenta una mejora clínica muy significativa tras someterse a tres meses de tratamiento continuado.

Para llevar a cabo este exhaustivo análisis, los investigadores incluyeron a un total de 252 personas de alta complejidad médica. De este grupo, más del 80 % padecía migraña crónica y la mitad sufría cuadros de cefalea diaria, es decir, episodios de dolor que se manifiestan quince o más días al mes durante un periodo superior a tres meses. Todos ellos contaban con el agravante de haber experimentado múltiples fracasos con tratamientos previos, incluyendo terapias avanzadas como los anticuerpos diseñados para unirse a objetivos específicos del organismo.

Además de lograr una reducción notable en la frecuencia de las crisis de dolor, los datos del estudio apuntan a una disminución en la intensidad de los episodios cuando estos llegan a producirse. De forma paralela, los facultativos han constatado una caída en la necesidad de que los pacientes recurran a la medicación de rescate, que son aquellos fármacos de acción inmediata utilizados habitualmente para paliar los síntomas durante los ataques más agudos.

Una de las grandes fortalezas de este trabajo es que se erige como el primer estudio multicéntrico en España que logra validar la efectividad de este principio activo en la práctica asistencial real. De este modo, los resultados trascienden el marco estrictamente controlado de los ensayos clínicos promovidos por las compañías farmacéuticas para demostrar su eficacia en el día a día de los hospitales.

El neurólogo del Hospital Universitario de Bellvitge e investigador principal del proyecto, Albert Muñoz-Vendrell, ha asegurado que este análisis resulta fundamental para comprobar si la terapia funciona cuando el resto de medicamentos ya han fallado. En la recolección de los datos han participado diecisiete hospitales de todo el territorio nacional, siempre bajo la estrecha coordinación de la Unidad de Cefaleas del centro catalán.

Los autores de la investigación han recordado que la probabilidad de que un paciente responda positivamente disminuye conforme aumenta su historial de tratamientos ineficaces, por lo que resulta imprescindible aplicar un abordaje completamente personalizado. Cabe destacar que la afección constituye una de las principales causas de discapacidad a nivel mundial. Según los últimos cálculos, en España afecta a cerca del 12 % de la población, lo que supone un impacto directo sobre la calidad de vida de unos cuatro millones de personas.