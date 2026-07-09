Así es el estudio de Stanford sobre las mejores estrategias para abandonar la morfina

Un equipo de investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, ha llevado a cabo un ensayo clínico para evaluar las mejores estrategias médicas a la hora de disminuir la dependencia a los analgésicos fuertes. El estudio se ha centrado específicamente en analizar el uso de estos fármacos antes y después de la pandemia en adultos mayores, un grupo demográfico especialmente vulnerable a los efectos secundarios de este tipo de medicación.

Para desarrollar esta investigación, los científicos asignaron de forma aleatoria a 562 adultos con dolor crónico que se encontraban bajo estricto tratamiento médico. Todos los participantes recibían una dosis diaria equivalente de morfina de diez miligramos o más en 11 centros hospitalarios estadounidenses entre los años 2018 y 2023. El objetivo principal era someterlos a una de las tres estrategias de reducción gradual diseñadas por los expertos sanitarios.

Tres grupos de control

Las metodologías aplicadas a los pacientes se dividieron en tres grupos de control. El primero consistía en una reducción gradual centrada exclusivamente en la evolución física del enfermo. El segundo combinaba esta disminución progresiva de la dosis con la terapia cognitivo-conductual para el tratamiento del dolor. Finalmente, el tercer grupo integró la rebaja de los fármacos con un programa específico de autocontrol del dolor crónico, buscando dotar al paciente de herramientas psicológicas prácticas para su rutina diaria.

Los resultados de este ensayo, que han sido publicados de forma detallada en la revista médica Annals of Internal Medicine, establecieron como éxito de la reducción aquel escenario clínico en el que se lograba disminuir el uso de analgésicos al menos a la mitad en un plazo de doce meses, siempre y cuando no empeorara el dolor del paciente o bien se redujera el sufrimiento físico sin necesidad de aumentar la dosis.

Las tasas de éxito a los doce meses fueron del 50,9% para el grupo que solo aplicó la disminución progresiva. Por el contrario, el grupo que sumó la terapia cognitivo-conductual se quedó en un 48,6%, y aquellos que participaron en el programa de autocontrol registraron un 44,5%. Estas cifras indican de manera clara que las intervenciones conductuales adicionales no mejoraron los resultados en comparación con la reducción paulatina aislada.

Pese a que las terapias complementarias no incrementaron la probabilidad estadística de abandonar por completo los fármacos, el ensayo clínico sí arrojó un dato colateral positivo. Los participantes que recibieron terapia psicológica experimentaron menos efectos adversos, incluidos los temidos síntomas de abstinencia.