La dieta mediterránea: el patrón alimentario que cuida el corazón, el cerebro y también el bienestar emocional

Cada vez son más las investigaciones que confirman que la alimentación influye mucho más allá del peso corporal. La dieta mediterránea, considerada uno de los modelos nutricionales más saludables del mundo, continúa sumando evidencias científicas que la relacionan no solo con una mayor esperanza de vida, sino también con una mejor salud mental y un envejecimiento más saludable.

Durante décadas, la dieta mediterránea ha sido objeto de estudio por parte de investigadores de todo el mundo. Su combinación de alimentos frescos, mínimamente procesados y ricos en nutrientes esenciales ha demostrado ser una poderosa herramienta para prevenir enfermedades crónicas y mejorar la calidad de vida.

Ahora un estudio desarrollado por investigadores del University College de Londres (Reino Unido) y del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), centro impulsado por la Fundación "la Caixa", ha encontrado que las personas mayores con una mayor adherencia a la dieta mediterránea mostraron una mejor capacidad para afrontar el impacto emocional provocado por la pandemia de COVID-19.

Los resultados confirmaron que las restricciones sociales y la incertidumbre generadas por la COVID-19 deterioraron el bienestar emocional de la mayoría de los participantes. Sin embargo, ese deterioro fue significativamente menor entre quienes seguían de forma más estricta la dieta mediterránea.

Mucho más que prevenir enfermedades cardiovasculares

La ciencia ha demostrado que seguir este modelo alimentario reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes tipo 2, obesidad y determinados tipos de cáncer. Además, numerosos estudios han observado que favorece un envejecimiento más saludable al preservar la función cognitiva y disminuir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el deterioro cognitivo y algunas formas de demencia.

Gran parte de estos beneficios se explican por la elevada presencia de antioxidantes naturales, fibra, vitaminas, minerales y grasas saludables. El aceite de oliva virgen extra aporta ácidos grasos monoinsaturados con efecto antiinflamatorio y protector cardiovascular, mientras que el pescado azul proporciona ácidos grasos omega-3, esenciales para el funcionamiento del sistema nervioso y la salud cerebral.

En este sentido, según los últimos datos en España, más del 60% de la población no alcanza las ingestas diarias recomendadas de ácidos grasos omega-3. Este déficit es especialmente preocupante en niños, adolescentes y mujeres en edad fértil, y se considera un problema de salud pública con impacto en el desarrollo neurológico y la salud cardiovascular.

A la hora de suplementar con OMEGA 3, es necesario saber que existen dos fracciones, el DHA más indicado para el cerebro, los ojos y el músculo cardíaco, y el EPA, más específico para la inflamación de bajo grado y el control de niveles altos de colesterol oxidado en sangre.

Oleomega 3 DHA de MundoNatural, no solo contiene las dos fracciones de los Omegas sino que además cuenta con la tecnología TG que mejora su biodisponibilidad y no es necesario que acompañemos la ingesta del suplemento con la de comida, ya que dispone de su propio tractor para acompañar a los nutrientes hasta las principales estructuras que lo demandan en el organismo.