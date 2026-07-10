Alerta sanitaria de la SEPAR por el humo de los incendios: el peligro invisible que amenaza a España

El humo de los incendios forestales se consolida como un grave peligro invisible para la salud pública en España. La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) ha emitido una alerta en la que advierte de que las emisiones de los fuegos empeoran de forma directa las enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Ante esta situación, los especialistas recomiendan minimizar la exposición ambiental, especialmente entre los grupos de población más vulnerables, debido a la alta concentración de sustancias tóxicas en suspensión.

El impacto de las partículas finas PM2.5

El riesgo real de estos siniestros no se limita a la destrucción provocada por las llamas. El coordinador del Área de Neumología Ambiental y Ocupacional de Separ, Javier de Miguel, explica que el humo generado contiene partículas finas (PM2.5), monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles. Estas sustancias penetran en las zonas más profundas de los pulmones, lo que puede provocar desde irritación de ojos, nariz y garganta hasta crisis asmáticas, broncoespasmos e infecciones respiratorias agudas. Incluso los ciudadanos sin patologías previas pueden sufrir una pérdida de la función pulmonar o dolor torácico tras respirar este aire contaminado.

Los colectivos con mayor riesgo

La afectación del humo no es homogénea y se ceba con tres grupos diana diferenciados por los neumólogos. En los niños, el sistema respiratorio se encuentra en pleno desarrollo y su tasa de ventilación por kilogramo de peso es mayor, lo que multiplica la inhalación de contaminantes. En las personas mayores, el deterioro natural del sistema inmunitario reduce la capacidad de respuesta frente a los gases. Por último, la exposición en mujeres embarazadas se vincula estadísticamente con un incremento en el riesgo de partos prematuros y bajo peso de los recién nacidos.

Protocolo de protección en interiores

Para mitigar los efectos de la contaminación, que puede expandirse a varios kilómetros del origen del fuego, la sociedad médica prescribe permanecer en espacios cerrados con puertas y ventanas selladas. Se aconseja utilizar sistemas de climatización en modo de recirculación o purificadores con filtros HEPA, además de suspender el ejercicio físico al aire libre. En caso de necesidad de desplazamiento exterior, Separ determina el uso obligatorio de mascarillas FFP2 o N95, rechazando las quirúrgicas por su incapacidad para filtrar las partículas finas. La ingesta de agua debe reforzarse para mantener la hidratación de las vías respiratorias.

Balance de la superficie quemada

La intensidad de la campaña actual agrava el escenario sanitario nacional. Según los datos oficiales extraídos del programa europeo Copernicus, los incendios forestales han calcinado 50.384 hectáreas en España en lo que va de 2026. Esta cifra representa cerca del 40 por ciento de toda la superficie arrasada en el conjunto de la Unión Europea durante el presente año. Las comunidades autónomas de Cataluña, Castilla y León y Andalucía encabezan la lista de los territorios más afectados por los focos activos.