De calcomanías a sensores médicos: el invento español de bajo coste

Un equipo del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM), adscrito al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha participado en el exitoso desarrollo de unos dispositivos ultrafinos. Estos aparatos emplean la tecnología básica de las calcomanías infantiles para adaptarse a cualquier superficie, lo que abre la puerta a una aplicación potencial muy prometedora en la monitorización de la salud en pacientes.

El método utilizado, que se ha publicado recientemente en la revista científica ACS Nano y forma parte de un proyecto europeo en el que participa el CSIC, permite que los dispositivos fabricados puedan integrarse sin problemas en superficies con cualquier tipo de topografía. De este modo, resultan aptos para ser colocados sobre la propia piel humana, textiles de diversa índole y diferentes tejidos biológicos. Además, supone una estrategia de bajo coste de producción frente a las alternativas actuales.

Para el desarrollo de estos nuevos dispositivos, los investigadores han empleado los clásicos papeles de transferencia diseñados para tatuajes temporales. Este enfoque les ha permitido superar de manera efectiva las severas limitaciones que presentan los materiales semiconductores bidimensionales. Según ha destacado el líder del proyecto en nuestro país, Andrés Castellanos-Gómez, los papeles de transferencia se han convertido en unos sustratos muy atractivos para el sector, ya que facilitan la transferencia de películas ultrafinas sobre áreas curvas y rugosas como pueden ser el vidrio, los plásticos o la epidermis.

Sustratos ultrafinos

El equipo científico ha logrado este avance al combinar una tecnología propia de exfoliación mecánica de alto rendimiento, conocida en la industria como rollo a rollo con sustratos ultrafinos concebidos para la transferencia al agua. Con este procedimiento han logrado establecer una ruta productiva plenamente escalable hacia la llamada electrónica conformable.

Su rutina de trabajo comienza con una estrategia de exfoliación en seco, una tecnología fundamentada en el uso de dos cilindros enfrentados que los científicos ya han logrado patentar. Una vez que obtienen películas de gran superficie, compuestas en su totalidad por láminas semiconductoras interconectadas con propiedades electrónicas, el material se integra en plataformas transferibles utilizando los mismos sustratos comerciales de las calcomanías.

Todo este complejo proceso técnico permite finalmente la fabricación de fotodetectores conformables, termistores y transistores. Estos elementos clave pueden transferirse directamente a superficies especialmente rugosas y curvas, desde el cuero sintético hasta las hojas de las plantas vivas.

"Al combinar la producción escalable de materiales semiconductores de van der Waals con estrategias sencillas de transferencia ultradaptable, este trabajo extiende la electrónica basada en tatuajes más allá de los sistemas orgánicos y establece una plataforma práctica para dispositivos portátiles y con interfaz biológica de alto rendimiento", ha apuntado el investigador del CSIC Yigit Sozen, uno de los autores principales del documento.

La viabilidad comercial es otro de los puntos fuertes del proyecto. El equipo demuestra que la combinación de esta exfoliación mecánica de disulfuro de molibdeno con papel comercial para calcomanías proporciona una auténtica ruta de bajo coste. Castellanos-Gómez opta por esta vía debido a que las técnicas alternativas presentan grandes desventajas: la exfoliación líquida deja rastros de disolventes y ofrece escasa conectividad, comprometiendo su rendimiento, mientras que la evaporación química requiere una infraestructura carísima.