Los ciudadanos españoles se muestran cada vez más receptivos a la incorporación de las nuevas tecnologías en el ámbito de la salud. El 86 por ciento de los españoles está abierto a que la inteligencia artificial tenga un papel activo en su atención sanitaria, y el 59 por ciento ya utiliza de forma habitual estas herramientas para resolver dudas o gestionar cuestiones relacionadas con su bienestar, según revela el informe internacional STADA Health Report 2026.

El estudio, realizado mediante encuestas a 20.000 personas en 20 países del continente, ofrece una radiografía detallada de la transformación digital de la medicina. En este sentido, sitúa a España notablemente por encima de la media europea en cuanto a la aceptación de la IA, dado que en el resto del continente la apertura hacia estas tecnologías se fija en un 82 por ciento y el uso activo desciende al 55 por ciento.

A pesar de este entusiasmo tecnológico, el factor humano sigue siendo una línea roja innegociable para los pacientes españoles. El avance de los algoritmos no se traduce en una pérdida de confianza en el personal de los hospitales y centros de salud; al contrario, el 47 por ciento de los encuestados en España prefiere que cualquier diagnóstico o recomendación emitida por una inteligencia artificial sea revisada y validada obligatoriamente por un facultativo antes de aplicarse.

Lejos de perder relevancia, los profesionales de la salud se consolidan como el pilar fundamental de la atención. El 90 por ciento de los españoles sigue considerando a su médico de Atención Primaria como el referente absoluto para tomar decisiones sobre su salud, una confianza que también se extiende al 68 por ciento en el caso de los farmacéuticos. Además, un 51 por ciento de los ciudadanos reclama que se potencien las consultas digitales y a distancia atendidas por profesionales, mientras que solo un 17 por ciento teme que la IA llegue a restarles importancia en el futuro.

La predisposición hacia la inteligencia artificial se concentra especialmente en la optimización de la gestión asistencial y el seguimiento diario. La mitad de los encuestados europeos valora de forma positiva que los sistemas automatizados se encarguen de tareas administrativas como la gestión de citas y las revisiones médicas, mientras que un 36 por ciento ve con buenos ojos su aplicación para la toma de notas durante las consultas o el control continuo de enfermedades crónicas. Sin embargo, el informe también detecta recelos, ya que casi un 40 por ciento teme que la digitalización reduzca el contacto humano y deteriore la calidad de la comunicación médica.

En lo que respecta a la valoración global del modelo asistencial, el 62 por ciento de los españoles se declara satisfecho con el sistema sanitario público, un dato que supera en seis puntos la media europea. De hecho, ocho de cada diez encuestados en el país consideran que la sanidad nacional se sitúa por encima del promedio del resto de Europa, por detrás de países como Bélgica, Uzbekistán o Suiza, pero estabilizada tras la crisis sufrida durante los años de la pandemia. El estudio advierte, no obstante, de que los niveles de satisfacción general caen de forma drástica entre aquellos ciudadanos que arrastran problemas de salud mental o dificultades económicas.

A pesar de este respaldo general, los españoles identifican con claridad las grandes debilidades actuales del sistema. El 78 por ciento señala como los principales desafíos la acuciante escasez de profesionales sanitarios y las consecuentes listas de espera que esto provoca. De verse en el papel de ministros de sanidad, el 67 por ciento de los españoles priorizaría la contratación de personal para reducir los tiempos de demora en la atención, mientras que el 49 por ciento centraría sus esfuerzos en mejorar el acceso a los servicios de la Atención Primaria.

Ante las carencias del sistema, el informe refleja un fuerte cambio de paradigma hacia el autocuidado y un perfil de paciente mucho más empoderado. El 75 por ciento de los ciudadanos en España siente que tiene el control directo sobre su salud y el 85 por ciento utiliza ya dispositivos como pulseras de actividad o tensiómetros domésticos para monitorizar sus constantes en el día a día. Esta implicación es tan elevada que el 94 por ciento de la población admite recurrir a la automedicación para tratar problemas de salud leves, un escenario ante el cual el sector sanitario deberá adaptarse a marchas forzadas para dar respuesta a una sociedad que ya no es un sujeto pasivo, sino un participante activo de su propio bienestar.