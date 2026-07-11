El consumo de alcohol y los problemas metabólicos duplican las complicaciones graves en pacientes con hígado graso

Los pacientes diagnosticados con esteatosis hepática —popularmente conocida como hígado graso— que combinan factores de riesgo metabólicos con un consumo elevado de alcohol presentan hasta el doble de posibilidades de desarrollar complicaciones hepáticas graves en comparación con aquellos que solo manifiestan disfunciones metabólicas. Así lo ha advertido la doctora Vanesa Bernal, especialista en aparato digestivo del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, durante su intervención en el 85º Congreso de la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD).

Esta evidencia científica supone un giro radical en el enfoque clínico de la dolencia. Históricamente, la medicina diferenciaba de forma estricta la enfermedad hepática metabólica de la provocada por el alcohol, tratándolas como patologías independientes. Sin embargo, la comunidad médica ha acuñado el término 'MetALD' para identificar una nueva categoría en la que coexisten y se potencian mutuamente ambos escenarios. La presencia simultánea de problemas como la obesidad, la diabetes, la hipertensión o la dislipemia junto con la ingesta de alcohol actúa de forma sinérgica, acelerando el daño en el órgano y propiciando una progresión mucho más rápida hacia la cirrosis, la descompensación hepática o el hepatocarcinoma.

Ante esta realidad, los especialistas urgen a transformar el protocolo de atención médica e incorporar una evaluación conjunta y obligatoria en las consultas. La doctora Bernal ha insistido en que ya no basta con monitorizar el peso o los niveles de azúcar en sangre, sino que resulta fundamental cuantificar el consumo de alcohol real del paciente. Muchas personas minimizan ingestas que consideran "moderadas", pero que adquieren una peligrosidad extrema cuando el hígado ya se encuentra bajo el estrés de un síndrome metabólico.

La clave para frenar el avance de la enfermedad se encuentra en la detección precoz de la fibrosis o cicatrización del tejido hepático. Aunque la esteatosis es la afección crónica de hígado más prevalente en el mundo —afecta ya a un tercio de la población adulta—, la mayoría de los casos son leves. No embargo, aproximadamente un 10 por ciento de los pacientes progresa hacia una fibrosis avanzada. Para identificar a estas personas vulnerables antes de que aparezcan secuelas irreversibles, la SEPD aboga por generalizar el uso de herramientas de diagnóstico no invasivas, como los índices analíticos específicos y las técnicas de elastografía, que permiten cribar el riesgo de forma rápida y segura.

Finalmente, los expertos recuerdan que el abordaje de la categoría 'MetALD' requiere una estrategia integral que ataque todos los frentes de manera simultánea. El tratamiento eficaz ya no depende de un único fármaco, sino de una pauta combinada que incluya la pérdida de peso guiada, una alimentación saludable acompañada de ejercicio físico regular, un control estricto de la hipertensión y la diabetes y, de manera indispensable, una intervención directa dirigida a la reducción o el abandono total del consumo de alcohol.