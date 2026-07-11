La fiebre de Crimea-Congo deja un muerto en Salamanca y pone en alerta a Cataluña

Las autoridades sanitarias afrontan un nuevo escenario de vigilancia frente a la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo después de que un hombre de 84 años falleciera en Madrid tras contraer la enfermedad por una picadura de garrapata. De forma paralela, Cataluña investiga un posible caso que permanece pendiente de confirmación.

El fallecido, vecino de la provincia de Salamanca, fue atendido inicialmente en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca tras acudir por las complicaciones derivadas de una picadura de garrapata. Las pruebas confirmaron la infección por el virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo y, debido a la gravedad de su estado, fue trasladado al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, donde finalmente falleció.

Tras detectarse el positivo, los servicios de Salud Pública activaron el protocolo previsto para este tipo de situaciones. Entre las medidas adoptadas figura la identificación y el seguimiento de las personas que mantuvieron contacto con el paciente para vigilar la posible aparición de síntomas y evitar nuevos contagios.

Este es el segundo caso confirmado de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo registrado en la provincia de Salamanca durante 2026. El anterior se diagnosticó el pasado mes de junio en otro varón, también después de una picadura de garrapata.

El posible caso en Cataluña

Mientras tanto, la Consejería de Salud de la Generalidad investiga un posible caso en Cataluña. El paciente presenta una sintomatología compatible con esta enfermedad y permanece ingresado en la unidad de aislamiento del Hospital Clínico de Barcelona mientras se esperan los resultados de las pruebas diagnósticas que permitan confirmar o descartar la infección.

Según la información disponible, la persona había viajado recientemente al norte de España, una de las zonas donde existe una mayor presencia de garrapatas del género Hyalomma, consideradas el principal vector de transmisión del virus.

Si el diagnóstico se confirma, sería el primer caso de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo detectado en Cataluña, aunque la enfermedad ya se ha registrado en otras Comunidades Autónomas en los últimos años.

¿Qué es la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo?

La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo es una zoonosis causada por un virus que se transmite principalmente mediante la picadura de garrapatas infectadas, especialmente del género Hyalomma. También puede propagarse por el contacto directo con sangre o fluidos corporales de personas infectadas, motivo por el que los casos sospechosos requieren medidas específicas de aislamiento y protección para los profesionales sanitarios.

Las autoridades sanitarias recuerdan que el riesgo de infección puede reducirse adoptando medidas preventivas durante las actividades en el medio natural. Entre las principales recomendaciones figuran utilizar ropa que cubra la mayor parte del cuerpo, emplear repelentes autorizados, caminar preferentemente por senderos y revisar la piel y la ropa al finalizar la actividad para detectar la posible presencia de garrapatas. En caso de encontrar una adherida al cuerpo, aconsejan retirarla cuanto antes y, siempre que sea posible, con ayuda de personal sanitario.

Síntomas

Los primeros síntomas suelen aparecer entre uno y tres días después de la picadura de una garrapata infectada, aunque el periodo de incubación puede prolongarse hasta nueve días. La enfermedad comienza habitualmente con fiebre alta de aparición brusca, dolor de cabeza intenso, dolores musculares y articulares, cansancio, rigidez de cuello y sensibilidad a la luz. También pueden presentarse náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal.

En los casos más graves, la infección puede evolucionar hacia alteraciones hemorrágicas, con aparición de hematomas, sangrados por la nariz o las encías y hemorragias internas, además de insuficiencia hepática o de otros órganos, lo que convierte a esta enfermedad en una patología potencialmente mortal que requiere atención médica inmediata.