Nuevo avance español para detectar el cáncer en niños con síndrome de Li-Fraumeni

La Universidad de Granada lidera un proyecto de investigación orientado a mejorar la detección precoz del cáncer en niños y adolescentes con síndrome de Li-Fraumeni, una enfermedad hereditaria poco frecuente que aumenta de forma significativa el riesgo de desarrollar distintos tipos de tumores a edades tempranas. La iniciativa ha sido seleccionada en la XXIII edición de las Ayudas a la Investigación Médica de la Fundación Mutua Madrileña.

El proyecto está dirigido por Luis Javier Martínez, profesor de la Universidad de Granada e investigador de GENYO y del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (ibs.GRANADA). Su objetivo es identificar biomarcadores en biopsia líquida que puedan detectarse mediante un análisis de sangre y alertar de la aparición de un tumor antes de que este sea visible en las pruebas de imagen.

La investigación integra tecnologías multiómicas para analizar muestras sanguíneas y desarrollar herramientas que permitan una detección más temprana de la enfermedad.

Según explica el propio investigador, "esperamos encontrar biomarcadores que puedan detectarse en un análisis de sangre y que avisen de forma precoz de la posible aparición de un tumor, incluso antes de que sea visible en las pruebas de imagen".

Mejorar el seguimiento de niños y adolescentes

El trabajo se centra especialmente en el seguimiento clínico de pacientes pediátricos con síndrome de Li-Fraumeni, quienes actualmente deben someterse de forma periódica a resonancias magnéticas y otras pruebas diagnósticas para controlar la posible aparición de tumores.

El síndrome de Li-Fraumeni es una enfermedad hereditaria poco frecuente que incrementa de forma considerable el riesgo de desarrollar distintos tipos de cáncer durante la infancia, la adolescencia o la juventud. Además, las personas afectadas pueden presentar más de un tipo de cáncer a lo largo de su vida.

Los investigadores pretenden incorporar nuevas herramientas que complementen los métodos actuales de vigilancia clínica y permitan detectar antes el desarrollo de la enfermedad.

Un equipo multidisciplinar

La investigación reúne a 12 investigadores de diferentes instituciones. Además de la Universidad de Granada, GENYO e ibs.GRANADA, participan profesionales del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, la Fundación MEDINA, la Universidad Pablo de Olavide y la Universidad de Sevilla.

El propósito del proyecto es ampliar el conocimiento sobre esta enfermedad rara y favorecer el desarrollo de estrategias que permitan una detección más temprana y precisa del cáncer en las personas con síndrome de Li-Fraumeni.

Apoyo de la Fundación Mutua Madrileña

La iniciativa forma parte de los 21 proyectos de investigación biomédica seleccionados este año por la Fundación Mutua Madrileña, que ha destinado 2,3 millones de euros a financiar estudios relacionados con áreas como la oncología, las enfermedades raras, los trasplantes y la salud mental infanto-juvenil.

El acto de reconocimiento a los proyectos financiados se celebró esta semana en Madrid. En representación de las instituciones granadinas asistieron Luis Javier Martínez, la catedrática de Bioquímica y Biología Molecular III e Inmunología de la Universidad de Granada María Jesús Álvarez y Amparo González, presidenta de la asociación A100 Asociación para la Investigación Cáncer Infantil y Familiar TP53, entidad que participa en esta investigación.