Un estudio revela que los hombres mayores de 45 años presentan un 31% más de mutaciones en el esperma

La edad paterna avanzada se consolida como un factor de riesgo clave en la salud de la descendencia. Los hombres mayores de 45 años presentan un 31 por ciento más de mutaciones en el esperma que los menores de 30, según un revolucionario estudio liderado por la Fundación IVI. La investigación, presentada en la 42ª Reunión Anual de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología (ESHRE), advierte de que muchas de estas alteraciones genéticas son invisibles en los análisis convencionales de sangre, pero pueden transmitirse al futuro bebé y afectar al desarrollo del embrión.

Hasta la fecha, la práctica clínica habitual asumía que las muestras de sangre eran representativas de la genética de todo el organismo. Sin embargo, el equipo liderado por Patricia Díaz-Gimeno y Nicolás Garrido ha desmontado este axioma. "Existen mutaciones que están únicamente en el esperma y que no aparecen en sangre", ha explicado Díaz-Gimeno, matizando que el incremento de estas variantes genéticas es rotundo a medida que el varón envejece.

Los investigadores han detectado en el esperma alteraciones vinculadas a patologías graves que van desde trastornos del espectro autista, discapacidad intelectual y problemas del sistema nervioso, hasta enfermedades cardiovasculares severas, dolencias hepáticas, inmunodeficiencias y procesos oncológicos.

Debate sobre los límites de edad en la donación de semen

Este hallazgo reabre el debate sobre los límites legales para la donación de esperma. Mientras que la legislación española sitúa el tope en los 50 años, centros como el IVI ya aplican de forma interna un criterio más restrictivo fijado en los 44 años para prevenir riesgos en la descendencia.

Los autores proponen un cambio de paradigma. Incorporar test genéticos específicos directamente en muestras de esperma y no solo en sangre, especialmente en varones mayores de 45 años y en los programas de donación.

El comportamiento del embrión según su carga genética

En consonancia con estos hallazgos, la Fundación IVI ha presentado una segunda investigación centrada en el desarrollo embrionario ('Different secretome profiles characterize euploid and aneuploid human embryos'). Este estudio complementario demuestra que los embriones con alteraciones cromosómicas (aneuploides) liberan proteínas y moléculas distintas a los embriones genéticamente sanos (euploides) desde sus fases más tempranas.

El análisis de este "secreto biológico" molecular permitirá a los especialistas entender mejor la viabilidad de cada embrión. Según los investigadores, este avance facilitará una selección embrionaria mucho más precisa y una medicina reproductiva personalizada, optimizando las tasas de éxito de los tratamientos de reproducción asistida y reduciendo la incertidumbre para los pacientes.