Científicos adaptan la tecnología contra el cáncer para frenar el asma alérgica con éxito en ratones

Investigadores del Hospital Universitario de Lausana y de la Universidad de Lausana (Suiza) han logrado un avance científico al adaptar la tecnología celular utilizada contra el cáncer para frenar las respuestas inmunitarias descontroladas que causan el asma alérgica. El estudio, publicado en la revista Journal of Experimental Medicine (JEM), demuestra que la modificación genética de ciertas células inmunitarias puede reducir o incluso prevenir por completo los síntomas del asma en modelos animales. Esta técnica abre la puerta al desarrollo de tratamientos innovadores y de larga duración para personas que sufren de alergias graves.

El asma afecta actualmente a más de 300 millones de personas en todo el mundo, de las cuales aproximadamente el 60 por ciento padece la variante alérgica. Cuando estas personas se exponen a patógenos o elementos ambientales como el polen, sus vías respiratorias desencadenan una respuesta inflamatoria desproporcionada que provoca exceso de mucosidad y graves dificultades para respirar. Aunque la inmunoterapia convencional mediante dosis crecientes del alérgeno es eficaz, no se recomienda para pacientes con asma grave por el alto riesgo de complicaciones. Esta limitación histórica fue la que impulsó al equipo liderado por el profesor asociado Yannick D. Muller a buscar una alternativa segura para restaurar la tolerancia del organismo de forma permanente.

La estrategia se basa en las células T reguladoras (Tregs), un tipo de célula inmunitaria encargada de frenar la inflamación excesiva en el cuerpo. El gran inconveniente de las Tregs de forma natural es su falta de especificidad, un obstáculo que los científicos suizos decidieron solventar mediante la ingeniería genética de manera análoga al exitoso tratamiento oncológico de células CAR-T. Mientras que en el cáncer se modifican linfocitos para que destruyan células tumorales, los investigadores crearon los llamados Receptores de Alérgenos Quiméricos (CAlleR) acoplados a las Tregs, diseñados específicamente para reconocer componentes del polen de abedul, el cual afecta a entre el 8 y el 16 por ciento de la población europea.

Los resultados de los ensayos preclínicos resultaron altamente prometedores. Al inyectar estas células modificadas en ratones que ya eran alérgicos al polen de abedul y volverlos a exponer al estímulo, los animales mostraron una disminución drástica de la inflamación, menor moco y una notable mejoría en su función pulmonar. El hallazgo fue todavía más contundente cuando aplicaron la terapia en ratones sanos que nunca habían estado en contacto con el polen; tras ser expuestos posteriormente a él, las células modificadas actuaron como un escudo preventivo y los roedores no desarrollaron ningún síntoma de asma.

A pesar de que el estudio proporciona una sólida prueba de concepto sobre la viabilidad de redirigir el sistema inmunitario frente a los alérgenos, los autores subrayan que aún queda camino por recorrer antes de dar el salto a la práctica clínica con humanos. Los próximos pasos de la investigación se centrarán en evaluar la estabilidad y la persistencia de estas células CAlleR a lo largo del tiempo dentro del organismo. Asimismo, los científicos destacan que este mismo enfoque tiene el potencial de expandirse en el futuro hacia el diseño de receptores específicos para combatir otras alergias muy comunes, como las provocadas por los ácaros del polvo doméstico o determinados alérgenos alimentarios.