La vitamina D podría mejorar la recuperación neurológica en pacientes con ictus

Los primeros datos de una investigación realizada en el Hospital Universitario de Badajoz sugieren que mantener unos niveles adecuados de vitamina D podría favorecer la recuperación de algunas funciones tras un ictus, aunque los expertos piden prudencia y recuerdan que aún se necesitan más estudios.

La vitamina D es conocida por su papel en la salud de los huesos, pero en los últimos años los científicos han descubierto que también participa en otros procesos importantes del organismo, incluido el funcionamiento del sistema nervioso. Ahora, una investigación desarrollada en el Hospital Universitario de Badajoz abre la puerta a que esta vitamina pueda convertirse en un apoyo para mejorar la recuperación de las personas que han sufrido un ictus.

Los primeros resultados del estudio han mostrado que los pacientes que reciben suplementación con vitamina D durante su proceso de neurorrehabilitación presentan una evolución favorable en algunos aspectos de la recuperación funcional y neurológica.

Sin embargo, los investigadores insisten en que estos datos son todavía preliminares y no significan que la vitamina D sustituya a los tratamientos habituales, sino que se presentan como una herramienta complementaria.

Una línea de investigación respaldada por estudios previos

El trabajo que se está desarrollando en Badajoz parte de un metaanálisis publicado en 2025 en la revista Narra Journal, que analizó seis ensayos clínicos realizados en Turquía, Irán, Indonesia y China.

En conjunto, esos estudios encontraron que los pacientes que recibían vitamina D obtenían mejores resultados en varias escalas utilizadas para medir la recuperación neurológica, la función motora y el grado de discapacidad tras un ictus.

No obstante, la revisión también mostró que la suplementación no mejoraba de forma significativa la capacidad para caminar, lo que confirma que la recuperación después de un ictus depende de muchos factores y no de una única intervención.

Suplementación, garantía para tener buenos niveles de Vitamina D

En los últimos años ha aumentado el interés por la vitamina D y por su posible déficit, especialmente en personas con poca exposición solar, rutinas de interior o determinados factores de riesgo.

La vitamina D3 (colecalciferol) se prefiere sobre la D2 (ergocalciferol) porque es la forma natural que produce tu cuerpo con la luz solar. Estudios clínicos confirman que la D3 es significativamente más eficaz para elevar y mantener los niveles séricos de vitamina D en la sangre, durando más tiempo activa en el organismo. Así, una de las mejores y más eficientes fórmulas es la que nos ofrece Vita D3 de MundoNatural.

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