El peligro oculto del calor: así obliga a tu corazón a trabajar más

Las olas de calor no solo provocan incomodidad. También obligan al organismo a realizar un mayor esfuerzo para mantener estable la temperatura corporal, una situación que puede afectar especialmente al sistema cardiovascular. Las personas mayores, quienes padecen hipertensión o enfermedades cardíacas y quienes permanecen muchas horas al sol forman parte de los grupos que deben prestar mayor atención durante los meses de verano.

El calor obliga al corazón a trabajar más

Cuando aumenta la temperatura ambiental, el organismo pone en marcha distintos mecanismos para disipar el calor. Uno de ellos es la dilatación de los vasos sanguíneos, que favorece la pérdida de temperatura, pero también puede reducir la presión arterial y obligar al corazón a trabajar con mayor intensidad para mantener un riego sanguíneo adecuado.

Este esfuerzo adicional explica que durante los meses de verano aumente el riesgo de sufrir complicaciones cardiovasculares, especialmente cuando coinciden temperaturas extremas, deshidratación o patologías previas.

Las personas que siguen tratamiento para controlar la hipertensión deben prestar especial atención, ya que el descenso de la tensión provocado por el calor puede hacer recomendable revisar la medicación con su médico si aparecen mareos, debilidad o episodios de hipotensión.

Las piernas también sufren las altas temperaturas

El calor no solo afecta al corazón. También dificulta el retorno venoso, favoreciendo la sensación de piernas pesadas, hinchazón o cansancio, especialmente entre quienes permanecen muchas horas de pie o sentados.

La vasodilatación favorece que la sangre se acumule con mayor facilidad en las extremidades inferiores, aumentando las molestias en personas con insuficiencia venosa o predisposición a las varices.

Para reducir estos síntomas, los especialistas recomiendan caminar con frecuencia, evitar permanecer inmóvil durante largos periodos, elevar las piernas cuando sea posible y mantener una adecuada hidratación.

Cómo reducir el impacto del calor

Además de beber agua con frecuencia y evitar la exposición solar durante las horas centrales del día, existen pequeños gestos que ayudan a controlar la temperatura corporal.

Uno de ellos consiste en refrescar las palmas de las manos con agua fría durante unos minutos, una medida que puede contribuir a disminuir la sensación de calor y facilitar la termorregulación del organismo.

También conviene evitar esfuerzos físicos intensos en las horas de mayor temperatura, utilizar ropa ligera y permanecer en lugares frescos siempre que sea posible.

Una alimentación equilibrada, rica en frutas y verduras, junto con un buen descanso nocturno, también contribuye a mantener el organismo en mejores condiciones para afrontar el calor.

Nutrientes que contribuyen al funcionamiento cardiovascular

Además de estas medidas generales, algunos nutrientes participan en el funcionamiento normal del sistema cardiovascular.

Entre ellos destaca la coenzima Q10, implicada en la producción de energía celular, y el magnesio, que contribuye al funcionamiento normal de los músculos, incluido el músculo cardíaco.

Los ácidos grasos omega 3 también desempeñan un papel importante en la salud cardiovascular dentro de una alimentación equilibrada.

En este sentido, Mundo Natural dispone de complementos, orientados al cuidado de la salud cardiovascular y de la circulación. Antes de incorporar cualquier complemento alimenticio, especialmente en personas con enfermedades cardiovasculares o en tratamiento farmacológico, conviene consultar con un profesional sanitario.