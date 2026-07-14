El sorprendente efecto de oler chocolate negro antes de entrenar

El olor a chocolate negro podría influir tanto en el rendimiento durante un entrenamiento de fuerza como en la sensación de hambre. Así lo plantea un estudio publicado en la revista científica Frontiers in Physiology, que concluye que oler chocolate negro con un 90% de cacao antes y durante un entrenamiento de resistencia permitió a los participantes completar más repeticiones y redujo su apetito, en comparación con un grupo de control.

La investigación fue realizada por un equipo de la Universidad de Malaya (Malasia) y estuvo dirigida por Mohamed Nashrudin bin Naharudin, profesor adjunto de la Facultad de Ciencias del Deporte y el Ejercicio. Los autores subrayan que los resultados abren la puerta a futuras aplicaciones prácticas, aunque advierten de que serán necesarios nuevos estudios para confirmarlos.

Más repeticiones sin aumentar el esfuerzo

El estudio contó con 23 hombres sanos, de entre 20 y 25 años, con un nivel de entrenamiento moderado. Todos realizaron el experimento después de al menos diez horas de ayuno.

Los participantes se dividieron en tres grupos. Cada uno recibió una muestra diferente para oler: chocolate negro líquido con un 90% de cacao, chocolate con leche líquido con un 60% de cacao o agua, utilizada como control.

Después realizaron extensiones de piernas, un ejercicio de fuerza en el que se levanta un peso mediante la extensión de las piernas desde una máquina específica. Antes y durante el entrenamiento, los investigadores evaluaron tanto el rendimiento como distintos indicadores relacionados con el apetito.

Los resultados mostraron que quienes olieron chocolate negro realizaron unas 18 repeticiones más que el grupo de control, mientras que los que olieron chocolate con leche añadieron alrededor de nueve repeticiones.

Según Naharudin, "exponer a hombres con un nivel de entrenamiento moderado al olor a chocolate justo antes y entre series de ejercicios de resistencia aumentó significativamente su volumen total de entrenamiento sin incrementar su percepción del esfuerzo".

Menos hambre antes del entrenamiento

Además del rendimiento, el aroma del chocolate negro también modificó las sensaciones relacionadas con el apetito.

Los participantes que olieron chocolate negro declararon sentir menos hambre, menor deseo e intención de comer y una mayor sensación de saciedad antes de comenzar el ejercicio. En cambio, el chocolate con leche no produjo cambios significativos en estos parámetros, aunque sí fue percibido como un olor más agradable.

Los investigadores apuntan que el olfato mantiene una estrecha relación con las áreas cerebrales implicadas en el apetito y las emociones. En este sentido, plantean que el aroma del chocolate negro podría actuar como una señal aprendida asociada a alimentos que generan una mayor sensación de saciedad.

"El aroma del chocolate negro actúa como una señal aprendida para un alimento rico, amargo y muy saciante, que básicamente engaña al organismo y lo induce a un estado anticipatorio de plenitud", explica el investigador.

Por el contrario, el aroma del chocolate con leche se asociaría más a una sensación de recompensa y placer que a un cambio en las señales relacionadas con el hambre.

Los autores piden cautela

Los investigadores reconocen varias limitaciones del trabajo. Entre ellas, destacan que no se analizaron hormonas ni vías neuronales, por lo que las explicaciones sobre los mecanismos biológicos son inferencias y no demostraciones directas.

También señalan que podría haber existido alguna diferencia en la intensidad de los aromas utilizados y que el grupo de control recibió una muestra de agua sin olor, lo que pudo hacer que algunos participantes dedujeran a qué grupo pertenecían.

Además, recuerdan que el estudio se realizó únicamente con 23 hombres jóvenes con entrenamiento moderado, por lo que consideran necesario repetir la investigación con muestras más amplias y diversas.

Los autores también plantean que el chocolate podría no ser el único alimento capaz de generar este efecto. Según Naharudin, otros alimentos asociados por aprendizaje a una elevada saciedad podrían producir respuestas similares, aunque esta posibilidad todavía no ha sido comprobada.