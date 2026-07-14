La medicina personalizada revoluciona el abordaje del cáncer: diagnósticos más precisos y tratamientos a medida

Durante décadas se ha hablado del cáncer como si fuera una única enfermedad, pero la realidad es mucho más compleja: existen más de 200 tipos de cáncer, con características biológicas, evoluciones y respuestas al tratamiento diferentes. Por eso, el futuro de la oncología pasa por abandonar los tratamientos generalizados y avanzar hacia una medicina más personalizada, capaz de analizar las características de cada tumor y de cada paciente, para elegir la estrategia más adecuada.

"El futuro de la medicina contra el cáncer pasa por una oncología cada vez más personalizada, preventiva y predictiva, basada en la integración de datos clínicos, moleculares y digitales. La combinación de medicina de precisión, inmunoterapia, diagnóstico precoz avanzado y tecnologías como la inteligencia artificial será determinante para mejorar la supervivencia y la calidad de vida", remarca en este sentido el doctor Jesús García-Foncillas, director del Comprehensive Cancer Center de la Fundación Jiménez Díaz y del Departamento de Oncología Médica del citado centro hospitalario de la red pública madrileña.

Precisamente, el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz acaba de recibir la acreditación como Comprehensive Cancer Center de la Organisation of European Cancer Institutes (OECI), la máxima garantía europea a su abordaje transversal, multidisciplinar e integral del cáncer, para ofrecer el mejor y más personalizado diagnóstico y tratamiento oncológico. Es el primero de la red madrileña y uno de los únicos cinco españoles en contar con este aval.

Puntos pendientes en la investigación del cáncer

Este experto pone sobre la mesa la importancia de mejorar actualmente el cribado en tumores de alta incidencia y mortalidad para los que aún no existen programas poblacionales eficaces o suficientemente implantados. "Destacan el cáncer de pulmón (especialmente en población de alto riesgo mediante TAC de baja dosis), el cáncer de páncreas (en grupos de riesgo genético), el cáncer de ovario y determinados tumores hepáticos. Asimismo, aunque existen programas establecidos, sigue siendo necesario optimizar la cobertura y la adherencia en cáncer colorrectal, mama y cérvix", recalca este oncólogo.

En el caso de la inmunoterapia dice que las investigaciones se centran en identificar qué pacientes se benefician realmente de estas terapias y pueden ayudar a superar resistencias primarias y secundarias, así como a la hora de desarrollar combinaciones racionales con otros tratamientos (quimioterapia, terapias dirigidas o radioterapia). "El estudio del microambiente tumoral y de nuevos biomarcadores inmunológicos es clave en este avance", precisa García-Foncillas.

Además, cita el caso de la biopsia líquida, resaltando que es ya una realidad clínica en España, si bien su acceso no es homogéneo: "En comparación con otros países de nuestro entorno, existen diferencias entre comunidades autónomas y centros en cuanto a financiación, indicaciones y disponibilidad. Aunque el nivel científico y técnico es equiparable, aún es necesario avanzar en equidad y estandarización del acceso dentro del sistema sanitario".

Una mayor colaboración en ensayos clínicos

En esta línea, el doctor Jesús García-Foncillas mantiene que el reconocimiento de la institución como un centro integral del cáncer, como 'Comprehensive Cancer Center', permite, entre otros puntos, la colaboración de la entidad con otros hospitales universitarios nacionales, institutos de investigación sanitaria acreditados, redes cooperativas y centros de referencia en investigación oncológica tanto en España como en Europa, incluyendo participación en ensayos clínicos académicos y estudios multicéntricos internacionales.

"De media, la participación en redes colaborativas y ensayos clínicos permite a los pacientes acceder a innovaciones diagnósticas o terapéuticas entre 2 y 5 años antes de su incorporación generalizada a la práctica clínica estándar, dependiendo del tipo de avance y de la fase de desarrollo clínico", remarca este experto.

En concreto, cuenta el doctor García-Foncillas que las actuales líneas prioritarias incluyen la oncología de precisión, la identificación de biomarcadores predictivos y pronósticos, la resistencia a los tratamientos dirigidos, la optimización de la inmunoterapia, nuevas dianas terapéuticas y el uso de tecnologías ómicas (genómica, transcriptómica y epigenómica) integradas con inteligencia artificial para la toma de decisiones clínicas.

Además, señala que, aunque las técnicas de secuenciación masiva han ampliado enormemente el conocimiento genético del cáncer, no siempre se dispone de tejido suficiente, y la calidad de la muestra puede ser limitada o no se identifican alteraciones accionables. "Además, muchos tumores presentan una gran heterogeneidad genética y mecanismos de resistencia aún no completamente caracterizados. De ahí la importancia también de esta red colaborativa y de este abordaje integral del cáncer", mantiene este oncólogo.

Igualmente, menciona los proyectos en epigenética oncológica, que están avanzando de forma sólida en el campo del diagnóstico del cáncer y con resultados prometedores en la identificación de patrones de metilación y modificaciones de la cromatina asociados a progresión tumoral, a la resistencia terapéutica y frente a las recaídas. "Estos hallazgos están sentando las bases para nuevos biomarcadores y potenciales terapias epigenéticas combinadas", subraya el experto de la Fundación Jiménez Díaz.

El futuro paradigma del abordaje del cáncer

Y es que, una visión integral del cáncer, centrada en un abordaje multidisciplinar por tipo de tumor, es la mejor vía para aportar de forma coordinada un diagnóstico y un tratamiento personalizado a cada paciente, tal y como insiste este experto: "La atención multidisciplinar, transversal e integral se posicionan actualmente a la vanguardia del diagnóstico y tratamiento del cáncer", explica García-Foncillas, quien considera que este enfoque es el futuro "paradigma" del abordaje del cáncer.

Con todo ello, hace hincapié en que la evolución de la oncología pasa por integrar diferentes herramientas capaces de ofrecer una visión más completa de cada tumor: desde el análisis molecular y la biopsia líquida, hasta nuevas terapias dirigidas, inmunoterapia, terapia celular, o técnicas avanzadas de radioterapia. "Este enfoque permite avanzar hacia tratamientos más personalizados, seleccionados en función de las características biológicas de la enfermedad y de las necesidades de cada paciente", concluye.