Casi la mitad de los españoles con problemas de salud mental padece soledad no deseada

El 49,1% de los ciudadanos con afecciones psiquiátricas en España se sienten además solos, según evidencia el nuevo estudio elaborado por la Fundación ONCE y la Fundación AXA. Este trabajo analiza la prevalencia y la evolución del aislamiento involuntario y constata que ambas variables mantienen una estrecha relación. Mientras la carencia de compañía se mantiene estable desde el año 2024, los trastornos psicológicos han aumentado casi seis puntos en los últimos dos años.

El documento señala que el 32,4% de la población sufre aislamiento involuntario o algún tipo de trastorno psicológico. Peor aún, un 11,8% de la ciudadanía convive con ambos problemas a la vez. Las cifras revelan que padecer este tipo de enfermedades multiplica casi por cinco el riesgo de sufrir marginación social: afecta al 49,1% de los pacientes frente al 11% de las personas sanas. Además, el 20,2% de la población general sufre falta de compañía en la actualidad, y los casos de aislamiento crónico han crecido hasta alcanzar el 15,6%.

Respecto a la situación psiquiátrica, el 24% de los encuestados declara tener problemas de salud mental, frente al 18,3% registrado hace tan solo dos años. Estos diagnósticos o sospechas de padecerlos están notablemente más extendidos entre las mujeres, con un 30,1%, que entre los hombres, que se sitúan en un 17%. Además, la prevalencia es inversamente proporcional a la edad, golpeando con mayor dureza a la población juvenil, donde supera la barrera del 30%.

Los factores

El informe subraya que existen diferentes factores demográficos que explican esta realidad. El nivel educativo sigue siendo determinante para esquivar el aislamiento social, aunque la brecha se ha reducido en los últimos dos años. Por otro lado, la situación económica juega un papel fundamental. Las personas que llegan con dificultad a fin de mes sufren el doble de trastornos psicológicos que aquellas que disfrutan de una economía saneada.

Los autores de la investigación concluyen que la asociación entre ambas variables es de carácter bidireccional y cíclico. En este sentido, señalan que "la soledad puede precipitar o exacerbar los síntomas de salud mental, mientras que los problemas de salud mental pueden intensificar los sentimientos de soledad a través del aislamiento social, el estigma o el deterioro de la cognición social".