El secreto asiático para una piel perfecta según los expertos

La limpieza es uno de los gestos básicos dentro del cuidado de la piel. Antes de aplicar cremas, sérums u otros tratamientos, retirar correctamente los residuos acumulados durante el día permite preparar el rostro y mantener el equilibrio de la superficie cutánea.

Durante el programa Es Salud de esRadio, Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, explicó la importancia de realizar una higiene facial adecuada y destacó que la limpieza debe ser eficaz, pero respetuosa con la barrera protectora natural de la piel.

Una limpieza profunda sin alterar la protección natural

La piel cuenta con una barrera que ayuda a protegerla frente a factores externos. Por este motivo, una rutina de limpieza demasiado agresiva puede resultar contraproducente para algunas personas, especialmente aquellas con piel sensible.

Durante el programa se habló de la llamada doble limpieza, una técnica extendida en algunos países asiáticos que combina productos destinados a eliminar distintos tipos de residuos, tanto aquellos relacionados con la grasa como los solubles en agua.

La idea es conseguir una limpieza completa sin eliminar los elementos que ayudan a mantener el equilibrio de la piel.

La flora cutánea también forma parte del cuidado

Además de retirar la suciedad acumulada, durante Es Salud se destacó la importancia de la flora cutánea, formada por microorganismos que participan en el equilibrio de la superficie de la piel.

Cuando este equilibrio se altera pueden aparecer problemas como mayor sensibilidad, imperfecciones o cambios en el aspecto del rostro. Por ello, los especialistas recomiendan adaptar la rutina de cuidado a las características de cada persona.

La limpieza diaria debe ser el paso previo al resto de tratamientos, ya que permite preparar la piel para recibir hidratación y otros productos cosméticos.

Los productos mencionados para la rutina facial

Dentro de las recomendaciones ofrecidas durante el programa, Adrián González hizo referencia a diferentes productos de la línea Mediterraneus Posidonia, orientados al cuidado facial.

Entre ellos mencionó el tratamiento micelar de Mediterraneus Posidonia como una opción para realizar la limpieza del rostro y retirar residuos acumulados. También habló del aceite Bio Oil de aguacate dentro de una rutina de limpieza basada en productos con componentes grasos.

Según explicó durante el programa, el objetivo de estos productos es complementar una rutina de higiene facial que permita limpiar la piel antes de aplicar otros cuidados.