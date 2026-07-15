La Fundación Jiménez Díaz vuelve a liderar el ranking Forbes de los 25 hospitales de referencia de España en 2026

El Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz ocupa por cuarto año consecutivo el primer puesto de la Lista Forbes España de los 25 hospitales de referencia en España 2026, consolidándose como el hospital mejor valorado de esta clasificación elaborada por la revista Forbes.

El ránking identifica cada año a los hospitales que destacan por su excelencia asistencial, capacidad investigadora, innovación, actividad docente y desarrollo tecnológico. La clasificación de Forbes España se elabora a partir de un análisis cualitativo que valora indicadores relacionados con la calidad asistencial, el liderazgo en especialidades médicas, la investigación, la incorporación de tecnología de vanguardia, la participación en ensayos clínicos, la capacidad docente y los principales hitos clínicos, científicos y organizativos alcanzados por los hospitales durante el último año.

En esta edición, Forbes reconoce al Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz por su actividad asistencial, investigadora y docente, así como por ser el hospital de alta complejidad con menor tiempo de espera quirúrgica de la Comunidad de Madrid. Entre los aspectos destacados por la publicación figuran la reciente acreditación del centro como Comprehensive Cancer Center, la inauguración del Centro de Formación de Profesiones Sanitarias, el refuerzo de su programa de cirugía robótica con la incorporación del robot Da Vinci 5, su presencia en el Top 10 de los World's Best Hospitals 2026 de Newsweek y su liderazgo durante una década en el Índice de Excelencia Hospitalaria.

La Fundación Jiménez Díaz encabeza una clasificación que reúne a algunos de los principales hospitales públicos y privados del país, como el Hospital Universitario La Paz, el Hospital Universitario 12 de Octubre, el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, el Hospital Clínic Barcelona, el Hospital Universitario Ramón y Cajal, el Hospital Universitario Rey Juan Carlos, el Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo, el Hospital Ruber Internacional, el Centro Médico Teknon, el Hospital Universitari i Politècnic La Fe, el Hospital HM Universitario Sanchinarro, el Hospital Universitario Virgen del Rocío, el Hospital Clínico San Carlos, el Hospital HM Montepríncipe, el Hospital Quirónsalud Barcelona, el Hospital Universitari Vall d'Hebron, el Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, el Hospital Universitari Sagrat Cor, la Clínica Universidad de Navarra, el Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela, el Hospital Universitario Dexeus, el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, el Hospital Germans Trias i Pujol y HM Nou Delfos, entre otros centros de referencia del sistema sanitario español.

Según explica Forbes España, el objetivo de esta clasificación es reconocer a los hospitales que impulsan la excelencia asistencial, la innovación, la investigación y la transformación del sistema sanitario, poniendo en valor aquellos centros que contribuyen al avance de la medicina y a la mejora de los resultados en salud mediante una atención especializada, innovadora y centrada en el paciente.