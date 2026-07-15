Las claves según los expertos para acabar con la pesadez y el ardor de estómago

El verano trae consigo cambios en las rutinas: comidas más frecuentes fuera de casa, horarios diferentes y una alimentación distinta a la habitual. Estas modificaciones pueden favorecer la aparición de molestias digestivas como el reflujo gastroesofágico, una alteración que provoca que el contenido ácido del estómago ascienda hacia el esófago y genere sensación de ardor o quemazón.

Durante el programa Es Salud de esRadio se abordaron algunos de los factores que pueden influir en estos episodios y las recomendaciones para cuidar el aparato digestivo durante los meses de vacaciones. El doctor Domingo Pérez León, especialista en medicina biológica y antienvejecimiento, explicó que los hábitos durante la comida tienen un papel importante en la aparición de estas molestias.

La importancia de comer despacio y masticar bien

Uno de los aspectos destacados durante el programa fue la relación entre la forma de comer y la digestión. Masticar correctamente permite que el alimento llegue más preparado al estómago y facilita el proceso digestivo posterior.

El doctor Pérez León señaló que comer demasiado rápido puede dificultar la digestión y favorecer la aparición de sensación de pesadez, ardor o reflujo. También recordó la importancia de dejar un tiempo suficiente entre la cena y el momento de acostarse para reducir las posibilidades de que el contenido del estómago ascienda hacia el esófago durante la noche.

La postura al dormir también puede influir en algunas personas con tendencia al reflujo. Según explicó el especialista, descansar sobre el lado izquierdo puede dificultar ese ascenso del ácido frente a otras posiciones.

Cuando el reflujo deja de ser algo puntual

Las molestias digestivas pueden aparecer tras una comida concreta o después de un cambio puntual en la alimentación, pero cuando se mantienen en el tiempo conviene consultar con un profesional sanitario.

El reflujo frecuente puede afectar a la mucosa del esófago, que no está preparada para soportar una exposición continuada al ácido gástrico. Por este motivo, los especialistas recomiendan no normalizar los episodios repetidos de ardor o quemazón y valorar su origen.

El cuidado digestivo más allá del estómago

La digestión es un proceso en el que intervienen diferentes órganos, desde el estómago hasta el intestino. Durante Es Salud también se destacó la importancia de la microbiota intestinal y cómo algunos cambios de rutina pueden afectar al equilibrio digestivo.

Los viajes y las vacaciones pueden favorecer alteraciones como gases, hinchazón abdominal o digestiones más lentas debido a la modificación de los hábitos alimentarios.

Dentro de las recomendaciones ofrecidas en el programa, el doctor Pérez León mencionó el uso de preparados con extractos de aloe vera como apoyo dentro de las rutinas digestivas. Por su parte, Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, explicó algunas opciones de la marca orientadas al cuidado digestivo, como Gastro Plus, con aloe vera y calcio; Gastroenzym, con enzimas digestivas; o Simbioline Megaflora, con prebióticos y probióticos.