Un estudio demuestra que tener una vida cultural activa retrasa el envejecimiento

El paso del tiempo es un proceso universal, pero el deterioro del cuerpo no afecta a todos los individuos por igual. La edad cronológica de una persona a menudo difiere de su edad fisiológica, un indicador que refleja el estado real y el buen funcionamiento del organismo. Ahora, un reciente análisis publicado en la revista científica Journal of Epidemiology and Community Health revela que mantener una vida social e intelectual activa tiene un impacto directo en la salud. En concreto, el Instituto de Ciencias de Tokio ha demostrado que consumir cultura reduce el ritmo al que el cuerpo envejece.

Hasta la fecha, se sabía que la participación en actividades artísticas estaba asociada a un mayor bienestar subjetivo entre la población de edad avanzada. Sin embargo, existía un vacío en la evidencia empírica respecto a la relación directa entre el consumo cultural y los marcadores biológicos. El equipo investigador nipón ha dado un paso fundamental al realizar el primer estudio longitudinal que examina esta correlación, controlando además múltiples variables y factores de confusión a lo largo del tiempo.

Para llevar a cabo la investigación, los científicos analizaron los historiales de 1.899 adultos mayores de 50 años. Todos ellos formaban parte del Estudio Longitudinal Inglés del Envejecimiento, un vasto proyecto poblacional que hace un seguimiento representativo de los ciudadanos de esa franja de edad residentes en Inglaterra. Los sujetos seleccionados debían contar con información médica recopilada en al menos dos periodos distintos entre las temporadas de 2004 y 2009.

Durante esas etapas, el personal de enfermería midió hasta diez marcadores fisiológicos de gran relevancia clínica. Entre ellos se incluían la presión arterial, la capacidad pulmonar, la concentración de hemoglobina, el índice de masa corporal (IMC), los niveles de colesterol LDL, la fuerza de agarre y la velocidad de la marcha. Con todos estos parámetros biológicos, los expertos generaron una puntuación compuesta para determinar la verdadera edad corporal de cada individuo.

Sus rutinas de ocio

Paralelamente, los participantes completaron detallados cuestionarios sobre sus rutinas de ocio. Se les preguntó con qué frecuencia acudían al cine, a galerías de arte, a conciertos o a funciones teatrales. Las respuestas permitieron elaborar un índice de participación cultural. Cruzando ambos registros, el resultado fue concluyente: las personas más activas presentaban una edad fisiológica media de 66,9 años. Por el contrario, aquellos con un nivel nulo o muy bajo de implicación alcanzaban los 69,9 años, evidenciando una diferencia de tres años a favor de los primeros.

El desglose estadístico aportó aún más precisión: cada punto adicional en la escala de asiduidad cultural se tradujo en una reducción del envejecimiento equivalente a 31 días (0,085 años). Este beneficio físico se mantuvo firme incluso después de descontar la influencia de los ingresos familiares, la situación laboral o la existencia de enfermedades crónicas, descartando así que el estatus socioeconómico fuera el único responsable de la mejora corporal.