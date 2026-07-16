Ansiedad, fatiga y dolor: las secuelas físicas y psicológicas de la endometriosis

Un estudio médico liderado por el Instituto de Investigación Sant Pau (IR Sant Pau) ha arrojado nueva luz sobre la complejidad clínica de la endometriosis. La investigación, que ha analizado los datos de más de 22.000 mujeres, concluye que esta dolencia va mucho más allá de sus manifestaciones ginecológicas tradicionales. Los resultados demuestran que las pacientes sufren una amplia variedad de problemas físicos y psicológicos que merman significativamente su calidad de vida. En este sentido, los investigadores han identificado patrones de síntomas específicos que permiten comprender mejor la evolución y el impacto de la enfermedad.

El trabajo, que ha sido publicado en la revista Human Reproduction, analizó exhaustivamente hasta 19 afecciones y comorbilidades asociadas a la endometriosis. Entre los factores clínicos estudiados destacan el dolor pélvico crónico, las molestias abdominales severas, la aparición de síntomas gastrointestinales y la migraña. Además, el análisis incluyó variables emocionales y sistémicas como la ansiedad, la depresión, la fatiga crónica y la infertilidad, así como el síndrome del intestino irritable.

Cuatro grandes perfiles

Los científicos lograron identificar cuatro grandes perfiles sintomáticos entre las mujeres premenopáusicas, consideradas por los especialistas como el grupo más representativo al padecer la enfermedad en su fase activa. El primer patrón, que engloba al 18,8% de las pacientes, se caracteriza por una elevada carga de morbilidad, con episodios de dolor muy intenso, alteraciones gastrointestinales agudas y cambios bruscos del estado de ánimo. Este segmento representa el grado de mayor vulnerabilidad y necesidad de atención médica integral.

Por su parte, el segundo grupo representa a un 30% de la muestra y aglutina a mujeres con síntomas de carácter moderado, vinculados fundamentalmente al umbral del dolor y a la esfera emocional. El tercer perfil, que comprende a un 29,6% de las afectadas, está dominado por problemas neurológicos y psicológicos, presentando cuadros donde prevalecen la ansiedad, la depresión y las migrañas frente a otras dolencias físicas. Finalmente, el cuarto patrón concentra a un 20,6% de las pacientes y se distingue por mostrar una carga sintomática considerablemente menor.

Los autores del estudio subrayan que esta distribución contrasta con la observada en la población general, donde el segmento con escasa o nula carga clínica suele ser ampliamente mayoritario. Esta diferencia estadística refuerza la evidencia científica de que la endometriosis en la etapa de edad reproductiva "rara vez es una enfermedad silenciosa", según precisan los investigadores. Por el contrario, la inmensa mayoría de las afectadas sufre síntomas que limitan el desarrollo normal de sus actividades cotidianas y su estabilidad emocional.

Además, la investigación profundiza en los casos de mujeres que padecen endometriosis acompañada de adenomiosis. Esta patología concomitante se produce cuando un tejido similar al revestimiento endometrial crece directamente en el interior de la pared muscular del útero, provocando un dolor pélvico insoportable, sangrados menstruales inusualmente abundantes y diversas alteraciones ginecológicas añadidas.