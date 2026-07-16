El sistema nervioso decide por ti: la teoría polivagal para entender los conflictos

Antes de que intervenga la razón, el cuerpo humano ya ha decidido si es el momento adecuado para pelear, huir o establecer una conexión. Esta es la premisa fundamental defendida por un grupo de expertos encabezado por el neurocientífico estadounidense Stephen Porges, quienes sostienen que el sistema nervioso autónomo resulta clave para entender, mediar e incluso evitar todo tipo de conflictos, actuando al margen de la voluntad consciente.

Esta aproximación clínica y psicológica se fundamenta en la teoría polivagal, un marco conceptual desarrollado por el propio Porges y publicado originalmente en el año 1995. Dicho planteamiento explica cómo los distintos cambios evolutivos experimentados en el sistema nervioso de los mamíferos han ampliado la capacidad humana para regular el estado fisiológico y, en consecuencia, la forma en que los individuos se relacionan con sus semejantes.

Tal y como ha detallado el investigador a la agencia EFE, "los cambios evolutivos no solo reforzaron nuestra capacidad para responder ante el peligro, sino que también hicieron posibles estados fisiológicos que favorecen la interacción social, la comunicación, el cuidado de los demás, el aprendizaje y las relaciones duraderas". Porges es en la actualidad el cofundador del Instituto Polivagal, que trata de dar un enfoque práctico a estas investigaciones.

La teoría sostiene que el estado fisiológico de una persona determina de forma directa las capacidades que tiene a su disposición frente a un estímulo externo. Si el sistema nervioso detecta un entorno de seguridad, facilita el surgimiento de la curiosidad, la compasión y la creatividad. Por el contrario, cuando percibe un peligro inminente, el organismo prioriza la defensa personal y la supervivencia.

En el plano biológico, el sistema nervioso se divide en una jerarquía de tres circuitos diferenciados. El circuito vagal ventral posibilita la regulación, la interacción social y la empatía. El circuito simpático se activa ante el peligro para preparar al cuerpo para la acción rápida. Finalmente, el circuito vagal dorsal surge frente a una amenaza de carácter extremo y suele desencadenar inmovilidad o un profundo bloqueo emocional.

La dominancia de un circuito sobre otro está regida por la neurocepción, un proceso completamente inconsciente que evalúa de forma constante las señales de seguridad o amenaza. Dicho escaneo biológico antecede a cualquier razonamiento consciente, lo que explica por qué los seres humanos reaccionan con frecuencia de manera desproporcionada ante un altercado sin comprender verdaderamente los motivos lógicos.

Por su parte, la cofundadora del Instituto Polivagal y terapeuta especializada en el tratamiento del trauma, Deb Dana, incide en que reconocer el estado en que se encuentra el propio sistema nervioso debería ser el paso primordial en la resolución de cualquier problema. Para alcanzar este objetivo, la especialista recomienda elaborar un mapa personal de alertas que sirva para recuperar el equilibrio biológico.

Para aplicar estos avances científicos al ámbito práctico, el Instituto Polivagal organizará el Encuentro Internacional PVI 2026 en la localidad barcelonesa de Sitges, entre el 22 y el 24 de septiembre de dicho año. Bajo el lema principal de lograr un sistema nervioso más resiliente ante el conflicto, las jornadas buscarán formar a profesionales en las técnicas desarrolladas por Porges y Dana.

Se trata de la primera ocasión en que este destacado foro internacional tiene lugar en un país hispanohablante. Además de los fundadores del instituto, el ciclo de conferencias contará con la presencia del doctor en medicina Frank Anderson, el psicólogo y creador del Instituto Cuatro Caminos, Enrique Arellano, y la periodista Kate Woodsome, que lidera el laboratorio de medios Invisible Threads.