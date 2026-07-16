Lo que el verano le hace a tu flora intestinal y cómo evitar molestias

El verano no solo modifica nuestras rutinas o la forma de comer. También puede influir en el equilibrio de la microbiota intestinal, el conjunto de microorganismos que habitan el intestino y que desempeñan un papel importante en el funcionamiento del organismo. Así lo explicaron el doctor Domingo Pérez León, especialista en Medicina Integrativa, y Adrián González, director de Comunicación de Mundo Natural, durante el programa Es Salud de esRadio.

La microbiota también cambia con las estaciones

Según explicó el doctor Pérez León, la composición de la microbiota no permanece inalterable durante todo el año. Los alimentos de temporada, las temperaturas y los cambios propios de cada estación influyen sobre las bacterias intestinales.

El especialista recordó que la comunidad científica considera la microbiota como un órgano más debido a su implicación en numerosas funciones del organismo y señaló que mantener su equilibrio resulta fundamental para preservar la salud general.

El estreñimiento y la diarrea del viajero, dos molestias frecuentes

Uno de los problemas más habituales durante las vacaciones son las alteraciones del tránsito intestinal. El cambio de residencia, los nuevos horarios, una alimentación diferente o incluso el agua que se consume pueden favorecer la aparición del llamado estreñimiento del viajero o de la diarrea del viajero.

Los expertos explicaron que estos cambios pueden modificar el equilibrio de las bacterias intestinales, especialmente cuando la microbiota ya estaba alterada previamente.

También señalaron que síntomas como la hinchazón abdominal, los gases, las digestiones pesadas o las alteraciones del tránsito pueden indicar que existe un desequilibrio en la microbiota.

Qué alimentos ayudan a cuidar la flora intestinal

Durante el programa se insistió en la importancia de adaptar la alimentación al verano sin descuidar la salud digestiva.

Entre los alimentos que se citaron como aliados de la microbiota figuran las verduras, las hortalizas, las frutas de temporada, los escabechados y los alimentos fermentados, mientras que una dieta rica en grasas saturadas, bollería o productos muy refinados puede favorecer el desequilibrio intestinal.

Adrián González también recordó que el estrés y determinados tratamientos farmacológicos pueden afectar a la composición de la flora intestinal. Durante el espacio radiofónico, los expertos hicieron referencia a distintos complementos alimenticios de Mundo Natural destinados al cuidado digestivo.

El doctor Domingo Pérez León habló de Simbioline Megaflora, un simbiótico que combina probióticos y prebióticos para ayudar a mantener el equilibrio de la microbiota intestinal.

Por su parte, Adrián González mencionó también Clorén, elaborado a base de alga Clorela, del que destacó su uso como complemento dentro del cuidado digestivo.