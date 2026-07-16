Por qué echarte más crema no salvará tu piel este verano

El calor, la exposición al sol y el aumento de la sudoración hacen que muchas personas intensifiquen el uso de cremas hidratantes durante el verano. Sin embargo, los especialistas recuerdan que el aspecto de la piel no depende únicamente de los cosméticos que se aplican sobre ella. Así lo explicaron durante el programa Es Salud de esRadio.

La función de la grasa natural de la piel

Durante el espacio, Adrián González explicó que una piel seca no siempre necesita únicamente más agua, sino también conservar la grasa natural que forma parte del llamado manto hidrolipídico.

Según indicó, esa capa ayuda a retener la humedad en la superficie cutánea y protege la piel frente a la pérdida de hidratación.

La hidratación también empieza desde el interior

Además de los cuidados externos, los expertos señalaron que la alimentación y el estado general del organismo influyen en el aspecto de la piel.

En este sentido, explicaron que la hidratación debe abordarse de forma global y no limitarse exclusivamente a la aplicación de productos cosméticos.

También recordaron que el envejecimiento modifica progresivamente la estructura de la piel y puede favorecer una mayor sensación de sequedad.

Cómo adaptar los cuidados al verano

Durante el programa se insistió en la importancia de mantener una rutina constante de cuidado de la piel durante los meses de calor.

Los expertos recomendaron prestar atención tanto a la hidratación como a la protección frente a la radiación solar y adaptar los cuidados a las necesidades de cada persona.

Los productos mencionados durante el programa

En el espacio radiofónico se citaron distintos productos de la línea Mediterraneus Posidonia, entre ellos el Body Milk, el jabón corporal y la crema Antimanchas Mediterraneus Posidonia.

Adrián González también hizo referencia a los complementos Oleomega 7, Colacell Platinum, Dermisol, Canosin, Vitanano Senolytic Fisetina, dentro de las recomendaciones comentadas durante el programa para el cuidado de la piel.