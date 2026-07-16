Serveo y el Hospital 12 de Octubre crean mascarillas personalizadas para prematuros en solo 24 horas

Serveo, a través de su área de fabricación aditiva Xper3D, participa, junto al Hospital Universitario 12 de Octubre, en el desarrollo de una solución pionera basada en la creación de mascarillas para ventilación no invasiva completamente personalizadas para prematuros con peso menor de 1.500 g. Esta tecnología ya ha permitido fabricar más de 40 mascarillas personalizadas empleadas en pacientes participantes en el estudio clínico.

Uno de los principales retos en neonatología es la adaptación de los dispositivos en la ventilación mecánica no invasiva a pacientes de bajo peso o con anatomías especialmente complejas, además del amplio rango de peso dentro de ellos, entre 500 g y 1.500 g, lo que puede comprometer la eficacia de la correcta transmisión de la ventilación en un momento crítico para la vida del recién nacido, y la importancia de poder evitar la intubación y ventilación mecánica invasiva, y que la interfase no le produzca lesiones graves locales en zona perinasal por excesiva presión al ajustar la mascarilla. Frente a esta problemática, Serveo, a través de Xper3D, y la UTADI3D del Hospital Universitario 12 de Octubre han desarrollado un proceso colaborativo que permite diseñar y fabricar mascarillas completamente personalizadas en 24 horas, adaptadas con precisión a la anatomía de cada paciente.

Según informó, el proceso comienza con un escaneado facial mediante un escáner pediátrico portátil de luz estructurada, que permite obtener la geometría facial del neonato de forma no invasiva y, cuando las condiciones clínicas lo permiten, mientras permanece en brazos de sus padres. A partir de esta información tridimensional, el equipo de UTADI3D genera la superficie facial y realiza el diseño personalizado de la mascarilla 3D. Posteriormente, el dispositivo se fabrica mediante tecnologías de fabricación aditiva y materiales seleccionados para su aplicación prevista.

La UTADI3D utiliza materiales biocompatibles y está certificada bajo la norma UNE-EN ISO 13485:2018. Se trata de una tecnología muy desarrollada que, dentro de este proyecto de investigación clínica en el Servicio de Neonatología del Hospital Universitario 12 de Octubre, está permitiendo evaluar su validación clínica y seguridad en neonatología, y comparar el uso de M3D frente a la mascarilla comercial.

Los resultados preliminares observados hasta la fecha están siendo positivos en términos de adaptación anatómica y tolerancia del dispositivo. La rapidez de respuesta, unida al desarrollo alcanzado por esta tecnología, refuerza su interés clínico y el valor del trabajo conjunto y multidisciplinar entre empresas, ingenieros y profesionales clínicos (Serveo, Unidad de Impresión 3D, Servicio de Neonatología) del Hospital 12 de Octubre.

"Lo verdaderamente diferencial de este proyecto es haber construido, tras años de trabajo, un proceso sólido, validado y reproducible que hoy nos permite fabricar mascarillas personalizadas en 24 horas dentro de un entorno de investigación clínica. No hablamos de una innovación puntual, sino de una tecnología muy desarrollada cuyo potencial estamos evaluando junto al personal médico, comparando resultados y perfeccionando continuamente el proceso para responder de forma ágil, segura y alineada con las necesidades reales del entorno clínico", señaló Salvador Urquía, ceo de Serveo.