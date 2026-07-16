Tensión, azúcar y audífonos: las nuevas pautas de la OMS frente al alzhéimer

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado este miércoles sus directrices actualizadas con el objetivo de disminuir el peligro de sufrir deterioro cognitivo y demencia. Las nuevas recomendaciones proporcionan a los distintos países herramientas clave para prevenir o retrasar la aparición de esta patología a lo largo de la vida, logrando una prevención en casi la mitad de las situaciones.

Según los datos facilitados por la institución, este trastorno está causado por enfermedades cerebrales que merman de manera progresiva la memoria, el pensamiento y la autonomía del paciente. En la actualidad, más de 57 millones de personas conviven con esta condición en todo el mundo y cada año se registran cerca de 10 millones de diagnósticos nuevos. La enfermedad de alzhéimer es su variante más habitual, representando entre el 60 y el 70% del total de los casos clínicos.

Los factores modificables

Aunque a día de hoy no existe una cura definitiva, los expertos sostienen que hasta el 45% de los riesgos están estrechamente ligados a factores modificables. Entre ellos destacan el consumo de tabaco y alcohol, el aislamiento social, la falta de actividad física, la exposición a la contaminación atmosférica y las enfermedades no transmisibles, tales como la hipertensión arterial o la diabetes.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha querido destacar la importancia de aplicar estos nuevos estándares sanitarios: "Hoy sabemos más que nunca sobre qué impulsa el riesgo de demencia, y estas directrices traducen ese conocimiento en acción. Los países ahora cuentan con recomendaciones claras y basadas en la evidencia que pueden poner en práctica de inmediato para proteger la salud cognitiva de las personas".

En el ámbito metabólico y físico, el organismo internacional aconseja un control exhaustivo de la tensión, el colesterol y el azúcar en sangre. El texto también señala que el uso de audífonos puede integrarse como parte de la estrategia de prevención. Por el contrario, la OMS desaconseja tajantemente el uso de suplementos de vitaminas B y E, ácidos grasos omega-3 o complejos multivitamínicos si no existe una deficiencia clínica diagnosticada, ya que carecen de beneficios probados y podrían entrañar efectos nocivos.