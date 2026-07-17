El error de beber cerveza para combatir el calor según los expertos

El verano obliga al organismo a adaptarse a las altas temperaturas y la hidratación se convierte en uno de los pilares para mantener el bienestar. Sin embargo, no todos los hábitos que se asocian al descanso y al ocio ayudan a recuperar líquidos.

En Es Salud de esRadio, el doctor Domingo Pérez León, especialista en medicina biológica y antienvejecimiento, y Adrián González, director de Comunicación de Mundo Natural, han abordado la importancia de una correcta hidratación durante los meses de calor y han explicado algunos errores frecuentes relacionados con la alimentación y las bebidas.

El agua, la alimentación y la hidratación en verano

Durante el verano, las altas temperaturas aumentan la pérdida de líquidos a través de la sudoración. Por este motivo, mantener una adecuada ingesta de líquidos resulta especialmente importante.

Los expertos recuerdan que la hidratación no depende únicamente de beber agua, sino también de la alimentación. Algunos alimentos con alto contenido en agua, como la sandía o el melón, pueden contribuir a aportar líquidos al organismo dentro de una dieta equilibrada.

Adrián González señala que en esta época también es importante revisar algunos hábitos que se consideran saludables pero que pueden no ser adecuados para todas las personas. Entre ellos menciona el consumo elevado de zumos de fruta o grandes cantidades de fruta en determinados momentos del día.

Según explica, la clave está en priorizar alimentos que aporten nutrientes esenciales, como verduras, hortalizas, proteínas de calidad, vitaminas y minerales.

El alcohol puede aumentar la deshidratación

Uno de los aspectos tratados en el programa es el consumo de bebidas alcohólicas durante las vacaciones. Aunque muchas personas las asocian con una sensación refrescante, los especialistas recuerdan que el alcohol puede favorecer la deshidratación.

Las cervezas o bebidas alcohólicas habituales en terrazas y chiringuitos no sustituyen al agua ni deben utilizarse como fuente de hidratación. Los expertos recomiendan moderar su consumo y mantener una adecuada reposición de líquidos.

El objetivo no es eliminar determinados momentos de ocio, sino evitar que estas bebidas sustituyan a las necesidades reales del organismo durante los días de calor.

La importancia de adaptar la alimentación

Además de los líquidos, la alimentación tiene un papel relevante en la forma en la que el cuerpo afronta el verano. Adrián González destaca la importancia de garantizar nutrientes esenciales mediante alimentos como verduras, hortalizas y fuentes adecuadas de proteínas.

En el programa también se habló de la importancia de conocer cómo responde cada organismo a determinados alimentos. El doctor Domingo Pérez León recuerda que no todas las personas toleran igual los mismos productos y que observar las señales del cuerpo puede ayudar a mejorar los hábitos.

Para quienes buscan apoyo nutricional, Mundo Natural recomienda productos como Oleomega3 DHA, Simbioline Quemagrass o Fitolip Captagrasas, integrados dentro de una estrategia basada en alimentación equilibrada y actividad física.

Los especialistas insisten en que el verano puede ser un buen momento para introducir pequeños cambios sostenibles relacionados con el descanso, el movimiento y la nutrición.