El secreto de la juventud: descubren cómo frenar el deterioro físico y cognitivo

Un equipo de investigadores de Stanford Medicine (Estados Unidos) ha revelado que la alteración en la interacción de las defensas del organismo es un factor clave en el deterioro físico. Los resultados de este trabajo, publicados en la revista Science, apuntan a un hallazgo prometedor sobre la interacción celular en la senectud.

Los denominados macrófagos residentes en los tejidos parecen actuar como coordinadores clave del deterioro orgánico relacionado con la edad. El bloqueo de un único receptor en este tipo de unidades preservó la juventud de múltiples órganos en ratones, incluyendo el cerebro, el corazón, el músculo esquelético, el hígado y el riñón. Dicho elemento se une de forma específica a una hormona que causa inflamación y dolor tanto en humanos como en roedores.

En los experimentos de laboratorio, la desactivación selectiva de este receptor previno trastornos vinculados a la inflamación crónica, como la fragilidad, la acumulación excesiva de grasa y los problemas cardíacos. Además, el procedimiento ralentizó sustancialmente el deterioro cognitivo. "Hemos estado tratando de averiguar por qué envejecemos. Ahora conocemos al menos una razón importante", destaca la profesora de Neurología y Ciencias Neurológicas Katrin Andreasson.

Para entender este proceso, hay que observar a los neutrófilos, los glóbulos blancos más abundantes y principales agentes de primera respuesta frente a patógenos. Su vida útil es extremadamente corta, de apenas unas horas, tras las cuales son eliminados. Sin embargo, en animales de edad avanzada, la gran mayoría de estas defensas experimentan una rápida transición a la senescencia, un estado en el que dañan e inflaman a sus vecinas al liberar sustancias químicas tóxicas.

El equipo de limpieza

La tarea de retirar estos desechos corresponde a los macrófagos, que actúan como el equipo de limpieza del cuerpo. A medida que envejecemos, el recuento de unidades senescentes aumenta drásticamente. El laboratorio de Andreasson creó un modelo genético para eliminar el gen productor de EP2 en estos recolectores, lo que reactivó el proceso de eliminación celular que se encontraba inhibido.

Los científicos analizaron proteínas sanguíneas y descubrieron que el hígado actúa como el órgano central en los cambios químicos de la edad. Los animales mayores que carecían de EP2 en sus tejidos presentaban una cantidad de desechos propia de especímenes jóvenes. Estos ratones lucían más delgados, poseían menor grasa visceral, mayor masa muscular y una memoria similar a las de los ejemplares de corta edad.