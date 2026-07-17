Indignación con Sanidad por rechazar la financiación de dos medicamentos para el Alzheimer

La decisión del Ministerio de Sanidad de no financiar por el momento los medicamentos lecanemab y donanemab, destinados al tratamiento del Alzheimer en fases iniciales, ha provocado la reacción de la Sociedad Española de Neurología (SEN), que ha reclamado al departamento dirigido por Mónica García que reconsidere la resolución adoptada por la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM).

Mientras tanto, el Ministerio sostiene que el bloqueo responde a la falta de acuerdo con las compañías farmacéuticas sobre las condiciones de financiación y asegura que mantiene abierta la negociación.

Piden revisar la decisión

En un comunicado firmado por el presidente de la SEN, Jesús Porta-Etessam, y la coordinadora del Grupo de Estudio de Conducta y Demencias, Raquel Sánchez-Valle, la sociedad científica lamenta que el Sistema Nacional de Salud (SNS) no haya aprobado la financiación de ambos tratamientos, pese a que cuentan con autorización de comercialización en la Unión Europea tras la evaluación de la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

Según Porta-Etessam, la decisión supone limitar el acceso a estos fármacos al ámbito privado, lo que, a su juicio, puede retrasar la evolución de la enfermedad en aquellos pacientes que podrían beneficiarse de estas terapias.

El presidente de la SEN también recuerda que estos medicamentos llevan varios años disponibles en Estados Unidos y señala que otras agencias reguladoras también han avalado su perfil de eficacia y seguridad.

Además de las implicaciones clínicas, la sociedad científica advierte de las consecuencias éticas y sociales de la medida. En este sentido, considera que restringir el acceso a la prescripción privada introduce una barrera económica que genera desigualdades entre pacientes según su capacidad económica y sitúa a los profesionales del sistema público ante un dilema a la hora de recomendar estos tratamientos.

La SEN sostiene igualmente que la incorporación de estos fármacos permitiría mejorar los circuitos diagnósticos y las redes asistenciales especializadas para el abordaje del deterioro cognitivo y otras demencias, por lo que ha pedido al Ministerio de Sanidad, a la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos y a las Comunidades Autónomas que reconsideren la decisión.

Sanidad defiende que el obstáculo ha sido el modelo de financiación

Por su parte, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha explicado que la falta de financiación pública no responde al rechazo de los medicamentos, sino a la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con las compañías farmacéuticas sobre un modelo de financiación que garantizara la sostenibilidad del sistema.

En una carta hecha pública tras la decisión de la CIPM, Padilla asegura que el Ministerio ha trabajado durante más de un año para intentar incorporar ambos tratamientos al SNS y que el diálogo con las empresas ha sido "intenso, continuo y constructivo". Según explica, el departamento solicitó a las compañías fórmulas que aportaran certidumbre sobre el impacto económico de estos tratamientos y evitaran que la inversión comprometiera la financiación de otras prestaciones sanitarias.

"No son la solución que esperan los pacientes"

El secretario de Estado recuerda además que la autorización europea de estos medicamentos llegó tras un proceso de evaluación "especialmente complejo", debido al debate científico existente sobre su balance entre beneficios y riesgos.

En ese sentido, afirma que lecanemab y donanemab "no son la solución que esperan los pacientes", aunque reconoce que representan un avance y una necesidad médica no cubierta. También subraya que requieren condiciones específicas de utilización, seguimiento, capacidades diagnósticas y sistemas de monitorización debido a los riesgos asociados a su administración.

Padilla insiste en que el SNS está dispuesto a invertir en estos tratamientos, pero considera imprescindible hacerlo bajo unas condiciones económicas compatibles con la sostenibilidad del sistema y con garantías suficientes para los pacientes.

La negociación continúa abierta

El Ministerio sostiene que, de haberse alcanzado un acuerdo con las compañías, España habría sido previsiblemente el primer país de la Unión Europea en financiar públicamente estos medicamentos, ya que ninguno de los Estados miembros ha aprobado todavía su financiación.

Sanidad reconoce la decepción generada por la decisión y asegura que comparte la preocupación de las personas con Alzheimer y de sus familias. Sin embargo, insiste en que las diferencias surgidas durante la negociación impidieron cerrar el acuerdo y mantiene su disposición a seguir dialogando con las farmacéuticas para incorporar ambos tratamientos al Sistema Nacional de Salud cuando se den las condiciones adecuadas.