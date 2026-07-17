Moluscos y hongos en verano: por qué aparecen más con piscinas y humedad

Las piscinas, la humedad y el contacto frecuente con el agua hacen que durante el verano aumenten algunas consultas relacionadas con problemas en la piel. Entre ellas se encuentran los moluscos contagiosos y determinadas infecciones por hongos.

En Es Salud de esRadio, el doctor Domingo Pérez León, especialista en medicina biológica y antienvejecimiento, y Adrián González, director de Comunicación de Mundo Natural, han explicado los factores que pueden favorecer su aparición y la importancia de mantener una adecuada función del sistema inmunitario.

Qué son los moluscos contagiosos

El doctor Domingo Pérez León explica que los moluscos contagiosos son un problema cutáneo causado por un virus que puede transmitirse con facilidad, especialmente en ambientes donde existe contacto cercano entre personas.

Los niños son uno de los grupos en los que aparecen con más frecuencia porque su sistema inmunitario todavía está en proceso de maduración. La exposición en piscinas, colegios o espacios donde existe contacto físico facilita la transmisión.

Además, el especialista recuerda que los microorganismos encuentran mejores condiciones en ambientes húmedos, por lo que durante el verano es importante prestar atención al cuidado de la piel.

La relación entre humedad, piscinas y piel

El calor y la humedad pueden alterar el equilibrio natural de la piel. En el caso de las piscinas, el cloro también puede influir al resecar la piel y modificar sus condiciones habituales.

El doctor Pérez León señala la importancia de cuidar el sistema inmunitario y mantener unos niveles adecuados de nutrientes relacionados con su funcionamiento. Entre ellos menciona la vitamina C liposomada de Mundo Natural, la vitamina D y preparados con prebióticos y probióticos para favorecer el equilibrio de la microbiota intestinal.

Según explica, la microbiota tiene una relación con la actividad inmunitaria del organismo, por lo que mantener su equilibrio forma parte de un enfoque global de cuidado.

Productos para apoyar las defensas

Dentro de los productos recomendados durante el programa, Adrián González menciona Inmunoplus, un complemento que incorpora ingredientes como equinácea, calostro, shiitake y propóleo de semilla de pomelo.

También se habló de Vitanano Selenio liposomado, relacionado con el apoyo nutricional mediante selenio, y de la vitamina D3 como parte de una estrategia para mantener unos niveles adecuados de esta vitamina.

Los especialistas recuerdan que estos productos deben integrarse dentro de unos hábitos saludables y no sustituyen una valoración profesional cuando existe un problema persistente.

El cuidado externo de la piel

Además del apoyo desde el interior, durante el programa se destacó la importancia del cuidado externo. Para las zonas afectadas, el doctor Pérez León mencionó la posibilidad de utilizar crema de ozono de Mundo Natural, a la que atribuye propiedades antivirales, antibacterianas y antifúngicas.

En cualquier caso, los expertos recuerdan que la evolución de estos problemas puede ser lenta y que cada piel responde de una manera diferente.

El verano aumenta la exposición a factores que pueden afectar a la piel, por lo que mantener una correcta higiene, secar bien la piel tras el baño y cuidar los hábitos generales puede ayudar a reducir riesgos.