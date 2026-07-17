Un nuevo fármaco potencia la terapia contra el Parkinson y frena los movimientos involuntarios

Un equipo de investigadores de la Universidad de California en San Diego ha logrado identificar un novedoso compuesto de doble acción capaz de mejorar significativamente los tratamientos actuales contra los trastornos neurodegenerativos. En concreto, los científicos han comprobado que esta sustancia puede potenciar los beneficios terapéuticos de la L-DOPA, que es en la actualidad el principal tratamiento de primera línea para combatir la enfermedad de Parkinson, al mismo tiempo que logra reducir de manera drástica las consecuencias indeseadas derivadas de su consumo continuado.

La investigación ha sido detallada recientemente en las páginas de la revista científica Science Translational Medicine. Según los datos aportados por los especialistas, los efectos de este compuesto abren la puerta a que deba ser investigado de forma inmediata como una terapia complementaria para los pacientes que ya reciben el tratamiento convencional. Además, los autores sugieren que el innovador enfoque utilizado por el equipo podría facilitar el descubrimiento de otras moléculas que mejoren el rendimiento de los medicamentos diseñados para actuar sobre el sistema nervioso central.

El uso de este tipo de medicinas resulta esencial en la batalla médica contra el desgaste neuronal. Sin embargo, su enorme potencia suele ir acompañada de reacciones perjudiciales en los tejidos nerviosos. El caso más evidente es el de la propia L-DOPA, cuyo uso prolongado termina alterando el sistema nervioso de los enfermos y provocando episodios de movimientos erráticos involuntarios, una condición clínica que se conoce médicamente como discinesia y que merma seriamente la calidad de vida de los afectados.

Los cambios biológicos

Para sortear este obstáculo, los investigadores recurrieron a un avanzado enfoque basado en las ciencias ómicas con el objetivo de comprender con exactitud de qué manera influye el tratamiento tradicional en la expresión génica dentro del cuerpo estriado, que es la región del cerebro encargada de controlar el movimiento. A través del análisis de datos transcriptómicos en ratones expuestos a distintas dosis, los expertos pudieron comparar los cambios biológicos resultantes con una amplia base de datos farmacológica.

Esta estrategia comparativa fue la que permitió descubrir un fármaco originalmente destinado a problemas cardíacos, denominado SB-0107. Este medicamento poseía la cualidad de imitar la firma de expresión génica terapéutica de la L-DOPA, al mismo tiempo que era capaz de suprimir de raíz los patrones vinculados directamente a la aparición de la discinesia.

A partir de ese hallazgo, el equipo diseñó un análogo de dicho compuesto y procedió a probarlo en un modelo de macaco que presentaba un cuadro de enfermedad avanzada. Los resultados mostraron que el nuevo agente mitigaba los problemas motores y mejoraba el rendimiento durante la realización de tareas cognitivas. "Al centrarse en la farmacología de un fármaco eficaz en lugar de solo en la biología de la enfermedad, este enfoque prioriza las vías con relevancia clínica demostrada", concluyen los autores del trabajo.