Por qué no debes cepillarte los dientes justo después de ingerir alimentos ácidos

El cuidado de la salud oral requiere atención no solo a los productos que utilizamos, sino también al momento exacto en el que se realiza la higiene. Según ha explicado Antonio Longo, miembro del equipo de innovación clínica y calidad asistencial de Sanitas Dental, es fundamental esperar alrededor de 30 minutos antes de proceder al cepillado tras el consumo de comidas o bebidas con elevada acidez. Si este hábito se realiza antes de esa media hora, el esmalte de nuestra dentadura "queda temporalmente más susceptible a la erosión y la abrasión".

Tal y como indica el especialista, la capa más externa de las piezas dentales actúa como una barrera protectora esencial que resulta muy sensible a ciertos productos de consumo diario. Zumos de frutas, vinagretas o gazpachos son algunos de los ejemplos más comunes que reducen de forma temporal el pH de la cavidad bucal. "Si la limpieza se realiza con fuerza justo en ese momento, el desgaste progresivo es mayor, lo cual aumenta la sensibilidad", explica Longo.

Esta es una cuestión que afecta a gran parte de la población española. De hecho, el Estudio de Salud Bucodental elaborado por la compañía aseguradora Sanitas pone de manifiesto que el 79,8% de los ciudadanos asegura haber padecido alguna alteración en el último año. Entre los problemas más habituales destaca precisamente la sensibilidad dental, que llega a afectar al 37,5% de la población. Se trata de una molestia aguda que se intensifica considerablemente cuando el revestimiento dental pierde su integridad o queda directamente expuesto a estímulos extremos como el frío y el calor.

En este proceso de recuperación natural, la saliva cumple un papel fundamental. Su función principal es ayudar a neutralizar los ácidos generados por los alimentos y recuperar de forma gradual y segura el equilibrio natural. De ahí surge la vital importancia de respetar el tiempo de espera recomendado por los odontólogos. Como alternativa, Longo destaca que "durante ese tiempo, una opción es enjuagarse con agua para facilitar la limpieza de restos sin someter al esmalte a una fricción inmediata".